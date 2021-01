River busca a Palavecino: cuatro interesados, el pedido de Deportivo Cali y el rol clave de Platense

Compartir

Mientras en River buscan asegurarse la continuidad de Marcelo Gallardo y mantener la base del equipo que quedó a un paso de la final de la Copa Diego Armando Maradona y ser semifinales de la Copa Libertadores, la dirigencia del conjunto millonario se mueve para incorporar en este atípico mercado de pases.

El principal apuntado por el club de Núñez es Agustín Palavecino, el mediocampista creativo que brilla en Deportivo Cali. El joven de 24 años es primo de Erik Lamela y se ve seducido con la posibilidad de desembarcar en el club del cual es hincha; sin embargo, los colombianos parecen inflexibles y sólo lo soltarían en caso de una venta.

“Estamos orgullosos de tener a un jugador que esté en la mira de un referente continental como lo es River, es motivo de orgullo. Lo trajimos de Platense. Lo analizamos antes de traerlo y ahora está floreciendo. Lo tasamos en un valor, que es el de la cláusula. No estamos interesados en un préstamo, queremos una venta. Él es nuestro referente en este momento. Él es la joya de la corona en este momento, y generó interés en otros equipos”, comenzó su relato Marco Caicedo, presidente del club colombiano, en diálogo con TyC Sports.

El conjunto verdiblanco, que tiene el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador (la otra mitad aún es del Calamar), tiene atado al futbolista hasta diciembre de 2021. “Nuestra intención es renovarle, es nuestra primera intención; pero si circunstancialmente aparece una oportunidad, o la voluntad del jugador…”, dejó en el aire el mandatario.

Aunque no quiso dar mayores precisiones, el directivo reconoció que el volante está en la órbita del Palmeiras de Brasil, pero también de equipos de Bélgica, México y Portugal. “Agustín es un chico muy profesional, muy comprometido. Cada vez que entra a la cancha da todo. Creció cerca del Monumental, siendo hincha de River. Es un sueño de niño, lo manifestó, pero le pedí paciencia, que confíe en mí, en nosotros. Ante todo está el ser humano. Queremos que se deje asesorar bien. Todas las partes interesadas tienen que ganar, no una sola parte”, añadió.

Caicedo, con el correr de la entrevista, se mostró flexible a la hora de negociar con los de Núñez y brindó detalles de la contraoferta que les enviaron a los argentinos: “Propusimos un préstamo elevado y una obligación de compra que se deduce del cargo”, alertó. El cargo sería de un millón de dólares, mientras que la opción de compra sería de 4,5 (3,5 millones más).

“Ha madurado, se consolida cada día más. Es un 10 diferente, es un 10 moderno. Recupera el balón, tiene media distancia, gol. Es inteligente. En este momento es de los 5 mejores jugadores de la liga colombiana. Es nuestro referente, nuestra joya. Le dije que se tiene que valorar, no se puede dejar llevar por la pasión. Esta es su carrera, es un profesional. Quiero asesorarlo y que se valore, como nosotros lo valoramos”, cerró el dirigente.

Minutos más tarde, la misma emisora sacó al aire a Pablo Bianchini, presidente de Platense, club que aún posee la mitad de la ficha del mediocampista. Ante la consulta sobre si aceptarían transformarse en socios de River (los de Núñez sólo le comprarían su parte a Deportivo Cali), el mandatario se mostró predispuesto: “No nos planteamos ahora una estrategia a futuro con River porque no nos han llamado ni nada. Con ellos tenemos una relación históricamente buena”. Y luego, añadió: “Nosotros apostamos a futuro. Nosotros hoy estamos ordenados, bien. No necesitamos vender a un jugador para pagar salarios. Sí sería un recurso extraordinario que nos servirá para mejorar el estadio. Los jugadores hay que saber aprovecharlos, son momentos”.

