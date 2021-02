River: Carrascal tiene Covid-19 y debieron aislar a otro futbolista por contacto estrecho

Compartir

Luego de varios meses sosteniendo una serie de hisopados negativos, River volvió a vivir horas de preocupación con el testeo a Jorge Carrascal: tiene coronavirus y debieron aislar al mediocampista Cristian Ferreira por ser contacto estrecho del colombiano. El talentoso extremo deberá estar en cuarentena durante dos semanas y llegará con lo justo para la final frente a Racing que se desarrollará el próximo 24 de febrero.

Cabe destacar que este es el quinto caso positivo en el plantel profesional de River luego de los casos que protagonizaron Ezequiel Centurión –cuarto arquero– y Milton Casco, quien se contagió de la enfermedad a comienzos de septiembre. En noviembre, Rafael Santos Borré también dio positivo de Covid-19 y a Enzo Pérez le sucedió hizo lo mismo durante diciembre.

Además, en su momento, varios jugadores de Reserva también se contagiaron de coronavirus: Thomas Gutiérrez, Estéban Fernández, Augusto Aguirre, Alan Leonardo Díaz y Tomás Lecanda, por ejemplo. No hay que olvidar que a mediados de octubre Marcelo Gallardo fue aislado por precaución pero finalmente el hisopado arrojó un resultado negativo.

Sensible baja para el Muñeco con miras al partido contra la Academia donde se definirá el campeón de la Supercopa Argentina 2020 que fue aplazada durante todo el año pasado. Carrascal se perderá una importante parte de la pretemporada y deberá intentar mantener el ritmo durante su aislamiento. En la estructura que venía manteniendo River, Jorge se había convertido en una pieza importante jugando como extremo por izquierda.

En el corto plazo, el colombiano había sido protagonista durante la ida de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Palmeiras por una temerosa patada sobre Gabriel Menino que dejó al equipo con 10 futbolista y, además, que generó el tercer gol del cuadro brasileño ya que el tanto llegó a partir de esa pelota parada. Luego, fue titular en el partido clave frente a Independiente por la Copa Diego Armando Maradona y fue reemplazado a los 67 minutos. Desde el club le informaron a este sitio que el colombiano se encuentra asintomático.

El plantel había regresado a los entrenamientos el 22 de enero en River Camp, predio del club ubicado en Ezeiza, y el cuerpo médico estaba atento a los hisopados ya que muchos jugadores se fueron de vacaciones a distintos puntos del país donde tuvieron contacto con distintos familiares y amigos. Luego de nueve días desde la vuelta, apareció el primer caso dentro del equipo y es razón para no bajar la guardia ni relajarse con el Covid-19.

