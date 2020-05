River celebró sus 119 años a través de un emotivo video con la voz de Marcelo Gallardo

Compartir

Ayer, River Plate celebró su aniversario número 119°. El club fundado el 25 de mayo de 1901 atravesó un aniversario diferente, en el cual no hubo grandes festejos ni concentraciones masivas debido a la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, este día no podía pasar desapercibido y desde la entidad compartieron un emotivo video que repasa los momentos más trascendentales de la historia Millonaria.

Marcelo Gallardo, el entrenador de River, es el gran protagonista de la pieza audiovisual que se difundió a través de las redes sociales del club. El Muñeco presta su voz para la locución del spot que dura poco más de dos minutos y medio.

“En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos. Lo que nadie te dice es que estos no llegan solos, que hay que salir a buscarlos”, comienza diciendo Gallardo. Luego pasa a contar la historia de los fundadores de River y asegura: “Formaron al club más grande todos”.

La famosa Máquina, el campeonato de 1975 (ganado después de 18 años sin conquistas) con Ángel Labruna como técnico, el gol de Norberto Alonso con la pelota naranja en un Superclásico en la Bombonera, los títulos, las Copas Libertadores, los ídolos como Ramón Díaz o Ariel Ortega. Todo eso es parte dela pieza audiovisual.

El video no se olvida de los momentos más tristes de la historia del Millonario, con el descenso y el paso por la B Nacional. “También hay momentos que jamás deseamos, momentos de meterse en el barro para salir más fuertes, más fuertes que nunca”, sostuvo el Muñeco. A ese recuerdo le siguen las imágenes del que, tal vez, es el momento más glorioso en la historia del club: el ciclo Gallardo, con todos sus títulos.

El cierre es el esperado: los goles de la final de Copa Libertadores 2018 ganada a Boca en Madrid. “Porque cuando creés, lográs lo que ni siquiera te habías animado a soñar”, destaca el DT de River, con una frase que ya se ha convertido casi en su leit motiv. “Felices 119 años a mi querido River Plate, gracias”, concluye, y hace su primera aparición en cámara, vestido con la camiseta del club.

Esta es la forma que el club eligió para celebrar los 119 años del club en tiempos de aislamiento. Los simpatizantes, a través de la Subcomisión del Hincha, decidieron festejar con un gran almuerzo solidario. A través de iniciativa, repartieron más de 15 mil platos de comida en casi 100 puntos de todo el país para las personas que más lo necesitan.