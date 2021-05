River- Fluminense: ¿Podrá contar con los 15 jugadores positivos de covid?

Compartir

El Millonario, luego de vencer 2-1 a Santa Fe, tendrá que enfrentar al equipo brasileño para sellar el boleto a octavos de final. Se dará a poco de que varios futbolistas transiten más de diez días de la enfermedad. ¿Podrán formar parte del cruce? ¿Qué dice el reglamento de Conmebol?

River se encuentra ante una encrucijada. Luego de lograr una inolvidable victoria 2-1 ante Santa Fe en el Monumental, con Enzo Pérez de arquero, deberá enfrentar a Fluminense para sellar su boleto a octavos de final de Copa Libertadores. La pregunta que todos se hacen, incluso en el mismo club, es si podrán contar con los 15 futbolistas que actualmente son positivos de coronavirus. ¿Lo permite Conmebol? ¿Qué dice el reglamento en cuanto a los contagios?

El departamento médico de ‘Millo’ y los jugadores están a la expectativa de si podrán o no formar parte del cruce decisivo. La gran mayoría dio positivo el sábado pasado y ahora está transitando el quinto día de la enfermedad. Hay otros, como los casos de Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya que dieron positivo el día posterior al Superclásico con Boca. Siempre contando desde el mismo día que el resultado arrojó positivo, y no desde las jornadas previas, cuando ya habrían estado incubando el virus.

Aún con el reglamento de Conmebol, la situación está al límite. La Comisión Médica de la Confederación, en el protocolo, establece que, pasados 10 días de la prueba positiva (PCR+), estarán habilitados los casos asintomáticos y los sintomáticos con 3 días consecutivos sin síntomas.

Pero ahora vamos a la zona gris. Sí, otra vez. La duda reglamentaria para el Millonario es la cantidad de días en el calendario. River tiene que enfrentar a Fluminense el próximo martes en el estadio Monumental. Si el mismo sábado se cuenta como día positivo, que es a lo que apunta el equipo de Núñez, se cumplirían efectivamente 10 días. Sin embargo, si el sábado se lo cuenta como día “cero”, el día 10 recién se completaría el martes, es decir en la jornada del partido.

Un aliciente para River es que no necesariamente tendrá que contar con hisopados negativos para poder enfrentar a Fluminense. Es normal que las pruebas PCR puedan resultar positivas incluso a los tres meses, pero no tendrán la suficiente carga viral como para poder contagiar. El caso más reciente es el de Boca cuando tuvo que viajar para enfrentar a Libertad de Paraguay, donde hubo dudas tras su llegada a Asunción con algunos casos “detectables”.

Lo que deben esperar desde Núñez es que los chequeos médicos de los futbolistas den resultado satisfactorio. Eso se tendrá que realizar a contrarreloj entre lunes y martes, para comprobar si están en condiciones de soportar un partido de alto rendimiento y exigencia. Como contó Doble Amarilla, tanto casos sintomáticos como asintomáticos pueden dejar leves secuelas en el corto plazo, incluso hasta el desarrollo de una miocarditis, como el caso de Edwin Cardona. De lograr superar las pruebas, los de Marcelo Gallardo deberán enfrentar al Flu sin entrenamientos previos.

