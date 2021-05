River goleó a Aldosivi y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga: jugaría ante Boca

Compartir

River Plate cumplió con su obligación y se quedó con una victoria ante Aldosivi que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga. El Millonario se impuso por 4-1 en el estadio Monumental en el partido válido por la fecha 13° del certamen y logró meterse entre los ocho mejores equipos del certamen. Su rival en la próxima instancia se definirá en el cierre de la jornada y será Boca Juniors o Talleres de Córdoba.

Los locales debieron salir a la cancha sin Enzo Pérez, desafectado a último momento por un cuadro gastrointestinal. Así, con el ingreso de Jorge Carrascal, se pararon con un 3-4-3, con Agustín Palavecino y Nicolás de la Cruz repartiéndose algunas de las habituales funciones del número 5.

Los primeros minutos mostraron el nerviosismo y la fricción típica de esos partidos en los que hay una obligación de ganar. River apostó, como de costumbre, a la presión alta y asfixiante, pero recién pudo generar peligro pasados los diez minutos, con una gran asistencia de Palavecino para Carrascal, que remató a las manos del arquero Fabián Assman.

El Millonario se puso en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo. Luego de una pelota que Julián Álvarez envió al corazón del área desde la derecha, Jonathan Schunke la desvió con la mano y Echavarría sancionó el penal. Gonzalo Montiel, el encargado inamovible de los remates desde los doce pasos, no falló y decretó el 1-0 con un remate certero.

Luego de ponerse en ventaja, el Millonario pasó una serie de sobresaltos. Primero, con un remate de 30 metros de Leandro Maciel que se estrelló en el travesaño y luego con una acción en la que Malcom Braida apareció solo en el área y forzó una gran intervención de Franco Armani para mandar la pelota al córner.

Esos minutos de desconcierto quedaron atrás con un mano a mano de Rafael Santos Borré en el que ganó Assman y, minutos después, con un pase del colombiano para el ingreso de Julián Álvarez por el medio. Al joven atacante le quedó larga la pelota y otra vez se impuso la figura del arquero visitante.

Pero Aldosivi tenía más y mejor la pelota en ese tramo del partido. Así fue arrinconando a los locales y el gol fue una consecuencia lógica de ese manejo del balón. Sobre los 39′, Armani se lució ante un disparo de tiro libre de Gastón Lodico, pero dos minutos después nada pudo hacer ante el cabezazo preciso de Malcom Braida a la salida de un córner que se convirtió en el 1-1.

Pero, sobre los 45′, tras una gran jugada colectiva, River retomó la ventaja. Rafael Santos Borré fue el encargado de poner el broche de otro a la gran acción que también involucró a Carrascal y a Angileri en el armado.

La segunda parte tuvo un desarrollo absolutamente distinto, mucho más complejo y sin un dominador claro. Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes, hicieron numerosos cambios y el juego ya no tuvo tanta claridad. Aún así, River volvió a preocupar con su falta de precisión en la definición. Fue ese déficit el que impidió que el duelo pudiera resolverse antes y que la tensión se trasladara hasta los últimos minutos. Recién a los 40′el Millonario logró el 3-1: fue con un tanto de José Paradela, luego de otra gran jugada colectiva.

Para el cierre quedó el broche de oro. Matías Suárez regresó en todo su esplendor luego de sinovitis en una de sus rodillas y de ser contacto estrecho de una persona con covid-19, situaciones que lo marginaron de las canchas por más de un mes. El ex Belgrano selló el 4-1 con una sutil definición ya en tiempo de descuento.

Fue así como River logró clasificar a los cuartos de final en el tercer lugar de la Zona 1. El Millonario sumó 21 puntos y quedó por detrás de Colón de Santa Fe (24) y de Estudiantes de La Plata (22). En la cuarta colocación quedó Racing, también con 21. El próximo rival del equipo del Muñeco saldrá del segundo de la Zona 2: por ahora es Boca, pero Talleres de Córdoba podría tomar ese lugar si le gana a Lanús en el partido que comenzará a las 18.

Ahora el Millonario viajará a Colombia para enfrentar a Junior de Barranquilla por la cuarta fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Aldosivi, en tanto, terminó último en la Zona 1. El equipo de Fernando Gago sumó 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y ocho derrotas.

