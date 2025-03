River hizo figura al arquero de Riestra, pero en el último minuto lo salvó Armani

Marcelo Gallardo tiene las estadísticas del partido en su tablet. Su River, que la semana pasada rompió el récord de remates en un partido, tuvo este sábado 17 intentos al arco de Riestra, en un partido jugado en el Bajo Flores que terminó 0-0, lo que estiró a 17 partidos invicto allí al dueño de casa. Pero ningún gol. Cuando acertó a los tres palos, se topó con la figura de Ignacio Arce, el arquero del local, que se mostró seguro en todas sus intervenciones y ya es uno de los nombres propios de su equipo y del torneo.

Nadie le podrá achacar a River que no busca. Que no intenta. Que no triangula. Que no trata de parecerse al equipo voraz que supo ser con el Muñeco en su anterior ciclo. Armani lo puso en palabras: “Tenemos el arco un poquito cerrado”. No le falta razón: el equipo millonario es el equipo que más chances crea en toda la Liga Profesional. Pero apenas está ¡vigésimotercero! en la tabla de aprovechamiento. Elabora, pero no concreta. El gol es su déficit. Tanto, que este sábado llegó a 12 partidos sin convertir en el primer tiempo, su peor racha histórica.

Alguien dirá que a River tampoco lo lastima. Y tendrá razón, porque lo dicen los números: mantuvo su arco invicto en 8 de los 10 partidos del torneo Apertura, algo que no consiguió ninguno de los otros 29 equipos de la Liga Profesional. El problema, entonces, no está en el arco propio, sino en el rival. Y eso que Riestra le propuso un juego físico, ríspido (17 faltas, cinco tarjetas amarillas). El equipo millonario se las ingenió para elaborar, triangular pases y que sus mediocampistas merodearan el gol. Como el cabezazo de Maximiliano Meza ante el que Arce debió emplearse a fondo para evitar el tanto: “Fue rápida, sorpresiva. Estamos con la flechita para arriba, ligando”, dijo el arquero del local. Esa cuota de suerte, en cambio, es la que le falta a River, que hace rato no liga.

Arce: “River tiene

un plantel de p… madre”

Ignacio Arce, la figura del partido, también dio su punto de vista sobre el empate ante River: “Es un orgullo que un campeón del mundo hable de uno. Fuimos un equipo muy bien trabajado. Sabemos las cualidades de River: tiene un plantel de p,.. madre. Nos tenemos que ir conformes. No era fácil pararnos en esta primera división y competir como competimos”, declaró en TNT Sports.

Armani: “Tenemos el

arco un poquito cerrado”

Tras el empate en el Bajo Flores ante Riestra, Franco Armani habló con TNT Sports: “Es una cancha difícil, sabíamos que iba a ser un partido luchado, friccionado, más físico que para intentar jugar. Estuvimos bien parados, supimos contrarrestar eso. Ellos casi no tuvieron opciones de gol. Creamos y tuvimos opciones en el primer tiempo. Ese es su juego, buscar pelotas largas y ganar segundas pelotas”, analizó el capitán del equipo millonario.

El arquero continuó: “Tenemos el arco un poquito cerrado. Seguiremos trabajando. Estamos haciendo bien las cosas. El partido pasado se mostró un gran juego durante todo el partido. Hoy también lo intentamos. Siempre queremos ganar. A seguir y prepararse para el partido de Copa Argentina”, dijo Armani tras el empate como visitante.