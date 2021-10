River le ganó a Banfield y se afirmó en la cima de la Liga

Compartir

River Plate extendió su gran momento con un triunfo por 1-0 en su visita a Banfield por la fecha 15 del torneo de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo se hizo fuerte a pesar de las numerosas bajas que sufrió en su alineación titular y se quedó con una victoria que no solo le permite seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, sino que amplía la ventaja respecto de sus inmediatos perseguidores.

A pesar de los cambios en los ejecutantes por las diez ausencias (cinco convocados a selecciones y cinco lesionados), el Millonario apostó a reiterar la partitura que lo caracteriza. Los de Gallardo buscaron hacerse dueños del juego desde el inicio y estuvieron cerca de abrir el marcador en el primer minuto con un avance veloz de Benjamín Rollheiser que terminó en un remate de media distancia bien tapado por el arquero Facundo Altamirano.

Sin ser absoluto dominador -y abusando de las faltas cuando el rival avanzaba en su campo-, River lograba generar las chances más concretas.

A los 9′ se acercó con un córner que cruzó toda el área y que nadie llegó empujar, y luego fue Federico Girotti el que intentó con un disparo desde lejos que otra vez encontró atento a Altamirano.

La ventaja iba a llegar sobre los 17 minutos de la etapa inicial. Esta vez fue Agustín Palavecino el que probó de media distancia y esta vez Altamirano no tuvo tanta solvencia en su respuesta. El rebote largo le quedó a Federico Girotti, quien eludió al guardameta con una pisada para luego definir al gol. Sobre la línea, en su intento por despejar, Gustavo Canto terminó convirtiendo en contra de su propia valla. La mala tarde del defensor del Taladro concluiría tres minutos más tarde, cuando debió abandonar la cancha por lesión.

Luego del gol el partido entró en un desarrollo algo más chato, aunque la visita logró conservar la ventaja con solvencia. La misma tónica se repitió en el inicio del segundo tiempo: River empezó a sentir las limitaciones de jugar con una formación con mayoría de suplentes, mientras que Banfield chocaba contra sus propias falencias y sufría por su falta de definición en sus adelantamientos.

No fue una buena producción la del equipo de Gallardo en la segunda parte, que nunca pudo encontrar el juego asociado que lo caracteriza. Los cambios le dieron cierto aire a un Taladro que comenzó a crecer y que obligó al rival a retroceder sus líneas. Sin embargo, los de Javier Sanguinetti no lograron ser punzantes para capitalizar sus ambiciones.

De esta manera River consolidó un triunfo que le permite ampliar la diferencia en lo más alto de la tabla de posiciones. El Millonario suma 33 puntos y le saca cuatro a Talleres de Córdoba, que el lunes será local de Atlético Tucumán en el partido que cerrará la fecha.

Banfield, por su parte, acentuó su mal presente: ganó uno de sus últimos doce partidos y con 14 unidades navega por la parte baja de la clasificación.

No obstante, por su actuación durante la Copa Maradona, tiene asegurado un lugar en la Copa Sudamericana del 2022.

