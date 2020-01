River pierde a una de las grandes joyas de su cantera: se irá al Villarreal de España

Compartir

En un mercado de pases que viene siendo demasiado tranquilo, la principal novedad en River por estas horas pasa por la inesperada salida de una de las principales joyas de la cantera millonaria. Tiago Geralnik, que estaba apuntado como uno de los mejores proyectos de las divisiones inferiores, continuará su carrera en Villarreal de España.

El joven, que se desempeña como enganche o volante ofensivo, tiene 16 años y la temporada pasada cumplió un rol preponderante en la Séptima División, donde se destacó con su doblete a Vélez o con el gol que le hizo a Boca en un Superclásico disputado en condición de visitante. Con la 10 en su espalda, también formó parte del plantel argentino que en febrero de 2019 disputó el Torneo de Desarrollo de la UEFA.

“Le ofrecimos firmar contrato con el club y los padres no quisieron. Se nos fue un pibe con mucho futuro”, le dijo a Infobae un dirigente de River. Sin ningún vínculo firmado con la institución, abandonará el país bajo la patria potestad. De esta manera, River solamente podrá percibir dinero mediante el concepto de derechos formativos (un porcentaje mínimo, debido al poco tiempo que estuvo en el Millonario).

Geralnik, que había llegado a Núñez en 2018 desde ADIUR (Asociación Deportiva Infantil Unión Rosario), el año pasado estuvo en el banco de suplentes de Reserva en un partido ante San Lorenzo pero no contó con más participaciones en el escalafón previo al plantel profesional. Su compañero de categoría, el colombiano Oswaldo Valencia, sí tuvo un poco más de rodaje en esa divisional, por ejemplo. ¿El dato de color? Era compañero de Matías Gallardo, uno de los hijos del Muñeco que también se desempeña en la cantera del club.

Su desembarco al Submarino Amarillo no es casualidad, ya que ADUIR tiene vínculos estrechos con la entidad española y el club rosarino funciona como una especie de filial en Argentina de la institución que tiene actualmente en su plantilla principal a los argentinos Santiago Cáseres, Ramiro Funes Mori y Mariano Barbosa.

Esta no será la primera experiencia de Tiago fuera del país. Su padre, Marcelo Geralnik, trabajó durante diez años en Venezuela como preparador físico en distintas instituciones. También tuvo un paso por Chile, cuando integró el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece en Universidad de Chile.