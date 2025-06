River Plate acelera por Maximiliano Salas

Mientras Marcelo Gallardo se encuentra en Estados Unidos disputando el Mundial de Clubes, la dirigencia de River Plate se encuentra trabajando para cerrar los primeros refuerzos de cara al próximo semestre. Los nombres que aparecen en el radar son los de Maximiliano Salas, delantero de Racing, y Román Vega, lateral de Argentinos Juniors.

El Millonario quiere cerrar antes del viernes 27/6 la incorporación del atacante y el defensor. En cuanto a Salas, River estaría dispuesto a abonar un monto superior a la cláusula de rescisión para no romper relaciones con la Academia. De ser así, el elenco de Núñez tendría que pagar más de USD 8.000.000 limpios, es decir más de USD 9.2 millones.

River está dispuesto a llevar a cabo la operación de esta manera, debido a que las dirigencias, encabezadas por Jorge Brito en el caso del Millonario y por Diego Milito por parte del club de Avellaneda, mantienen una buena relación y no quieren que el traspaso de Salas haga mella en el vínculo.

Gallardo ya mantuvo conversaciones con el atacante para saber si estaba dispuesto a sumarse al equipo. De hecho, en diálogo con ESPN, blanqueó: “Primero tenés que tener una intención del jugador, esto es normal. Vos necesitás saber si está dispuesto a venir a un lugar, que puede o no suceder, porque después hay condiciones, hay negociaciones”.

Salas le habría comunicado a Gustavo Costas del llamado del Muñeco, y el DT de Racing le habría pedido que tome una resolución urgente. Es por eso que desde las oficinas de Núñez creen que el pase se puede llegar a hacer, por lo que las próximas horas serán decisivas.

Debido al severo esguince en el tobillo que sufrió Sebastián Driussi en el debut del Mundial de Clubes frente al Urawa Red Diamonds, Gallardo tiene apuro por incorporar al delantero de Racing, con vistas a los octavos de final de la Copa Libertadores. Vale recordar que el conjunto millonario deberá jugar la ida de esa instancia ante Libertad de Paraguay el 14/8 en Asunción, y siete días después disputará la revancha en el estadio Monumental.

Por el lado de Román Vega, River realizó un tercer ofrecimiento a Argentinos, en este caso de USD 6.3 millones, para quedarse con el 80% de la ficha del lateral izquierdo.

De cerrar esas transferencias, el Millonario no se va a retirar del mercado. El Muñeco le pidió a la dirigencia cuatro refuerzos: al atacante (Salas) y el lateral izquierdo (Vega), se le suman un mediocampista central y un volante ofensivo.

En caso del mediocampista, interesa Santiago Ascacibar, aunque saben que es casi imposible sacarlo de Estudiantes de La Plata. Es por eso que los dirigentes preguntaron por Lautaro López, quien actualmente se desarrolla en Montevideo City Torque de Uruguay.

Por el volante, ya hubo contactos informales con Matko Miljevic, a quien le gustaría jugar en River, pero el elenco de Núñez aún no aceleró en la negociación. Además, siempre está latente la posibilidad del regreso de Juan Fernando Quintero, que se encuentra en conflicto con el América de Cali de Colombia. En estos últimos casos, sólo existieron sondeos, aunque el panorama puede cambiar en las próximas horas.