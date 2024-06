River Plate acordó la salida del segundo futbolista en el inicio del mercado de pases

River Plate no sólo trabaja en reforzar el plantel de cara al segundo semestre del año, sino que además le busca destino a los futbolistas con menos rodaje para que no pierdan cotización y el entrenador Martín Demichelis trabaje con el número de jugadores que prefiere, dejando cupos para las promesas de las Inferiores.

En ese tren, el club aguarda la oficialización del préstamo de Agustín Palavecino al Necaxa de México, la primera salida del mercado: será por un año, con cargo y con una opción de compra. Vale recordar que la Banda invirtió un total de 3.5 millones de dólares por el 65 por ciento de su ficha (el resto del pase se reparte entre Deportivo Cali de Colombia y Platense). Su vínculo con la entidad de Núñez rige hasta el 31 de diciembre del 2025.

Y en las últimas horas quien llegó a un acuerdo para partir es Héctor David Martínez. El defensor, de 26 años, arregló continuar su carrera en Pumas de México, en una operación que puede derivar en su despedida definitiva. Todo indica que viajará la próxima semana para rubricar su vínculo, una vez que regrese de su descanso.

La cesión con cargo es por 12 meses, aunque con una obligación de compra de tres millones de dólares, que se activará en el caso de que cumpla con una determinada cantidad de partidos en el club azteca.

Martínez, surgido de la cantera de la institución, cerrará el ciclo con 77 encuentros con la camiseta de River. En el último tiempo perdió lugar y acumuló apenas 182 minutos en cinco encuentros. Su única presentación como titular en lo que va de 2024 se dio en el cotejo por Copa Argentina ante Temperley, en el que los orientados por Demichelis terminaron quedaron eliminados en la definición por penales. En el último choque frente a Deportivo Riestra (0-2 en el Bajo Flores), integró el banco de suplentes.

En la zaga, la dupla más utilizada por el ex DT del Bayern Múnich fue la compuesta por Leandro González Pirez y Paulo Díaz. Sebastián Boselli asomó como alternativa. Más atrás, Ramiro Funes Mori, con sus lesiones a cuestas, y el juvenil Daniel Zabala llegaron a estar por delante de Martínez.

El central nacionalizado paraguayo, que logró su despegue en Defensa y Justicia (hecho que convocó a Marcelo Gallardo a solicitar la recompra de un porcentaje de su ficha); y cuyo nivel llegó a tal pico que la dirigencia llegó a rechazar una oferta de nueve millones de dólares por su ficha, no consiguió regresar a su mejor versión a raíz de los problemas físicos. Ahora pujará por conseguirlo en México.