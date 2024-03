River Plate llegó a un acuerdo para la renovación del contrato de Armani

El capitán extenderá su vínculo hasta diciembre de 2026. Mientras tanto, en Núñez ya trabajan en cómo será la sucesión en el arco.

Quién no quiere continuar en River. Si me preguntás hoy, me gustaría seguir disfrutando…». Hace casi un mes, en la previa del superclásico, Franco Armani dio el indicio tan esperado. Comenzó a volar hacia su renovación y la confirmación se festejó en Núñez como una de sus tantas atajadas. Es que mientras se entrena con la Selección Argentina en Filadelfia, la CD y Martín Araoz, representante del Pulpo, llegaron a un acuerdo para extender el vínculo hasta diciembre de 2026, cuyo anuncio oficial será en los próximos días.

Así, el hecho de proyectar su retiro en el CARP también le permite al club iniciar con tranquilidad lo que será la transición bajo los tres palos.

En un 2024 que lo tiene como capitán y máximo referente del vestuario tras la salida de Enzo Pérez (pasó a Estudiantes) y Jonatan Maidana (se retiró del fútbol), el Chili de Casilda transita días felices en Núñez. Levantó su primer título en el nuevo rol (26 en total, 10 en River), las críticas que supo recibir se transformaron en una ovación tras otra de los hinchas y agigantó aún más su performance, en un arranque de año en el que suma mayor porcentaje de atajadas que 2023, convirtiéndose en el sostén de un equipo con notorios desajustes defensivos.

Por lo que representa dentro y fuera de la cancha, la CD no sólo se movió rápido para estirar el contrato que finalizaba en diciembre próximo por dos años más. Las primeras charlas que comenzaron en enero en Punta del Este entre Matías Patanian, vice de River, y Aráoz y los llamados que se intensificaron en los últimos días permitieron sellar un acuerdo macro fundamental. Porque paralelamente a la renovación, los dirigentes ya están trabajando en lo que será el día después, nada más y nada menos que la era post Armani.

El arquero campeón del mundo tiene en claro que no sólo deberá seguir defendiendo el arco. Fiel a su personalidad, mostró la predisposición para empezar a preparar a su sucesor. El objetivo es armar una linda transición para que, llegado el momento, el nuevo #1 pueda estar a la altura del emblema del ciclo Gallardo y figura en el equipo de Demichelis.

La tarea no será sencilla, con lo cual es muy probable que si no es junio será en enero, pero River incorporará a un arquero de jerarquía para comenzar con el traspaso de guantes.

Por lo pronto, el Pulpo siente que sus tentáculos están intactos y se siente pleno mentalmente para seguir demostrando en la cancha y dar lo mejor en un año lleno de desafíos. Aquel pensamiento de retirarse en Atlético Nacional cambió, por lo que sólo resta la formalidad de poner el gancho para empezar a grabar las escenas de lo que será un lindo cierre de película en River.

David Martínez, el otro objetivo

La lista de contratos que aspira a renovar la CD de River en el corto plazo incluye también al defensor zurdo David Martínez, con vínculo hasta diciembre de este 2024. Si bien el zaguero de 26 años jugó muy poco en los últimos dos años, principalmente por una seguidilla de lesiones (hoy se recupera de un traumatismo en el tobillo), Demichelis apuesta por recuperar a un jugador que fue clave en el título de la Liga Profesional 2021 y que puede utilizar como alternativa de Enzo Díaz y Milton Casco en la lateral izquierdo.