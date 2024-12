River Plate: Marcelo Gallardo opinó de las exigencias y los silbidos de la gente

River Plate no pudo ante su gente y empató 1-1 con San Lorenzo en un partido pendiente de la fecha Nº24 del Torneo de la Liga Profesional 2024. El encuentro mostró al local buscando más, pero el Ciclón levantó y se llevó un punto valioso del Monumental de Núñez. Y allí habló Marcelo Gallardo, quien dejó sus sensaciones tras no poder lograr la victoria en casa.

En su estadio, River buscó el triunfo ya que, de ganar, se aseguraba la clasificación a la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores, aunque igualó nueve de sus 17 últimos duelos oficiales y sigue irregular. Llegaba entonado luego de un gran triunfo como visitante frente a Estudiantes en La Plata y no tuvo gran juego ni definición para festejar. Por eso, sus hinchas terminaron silbando a sus jugadores.

En la conferencia de prensa, Gallardo fue claro: «A ver… la gente tiene la posibilidad de manejar su descontento. Hay que aceptar cuando pasan estas cosas. No estamos en la posición que queremos todos, entonces la gente, que siempre acompaña apoyando, se manifiesta. Es simplemente eso. Acompaña la frustración cuando no podés ganar, pero eso convive con nosotros. En el fútbol son los resultados los que marcan las emociones. Nosotros debemos levantar y no quedarnos enganchados ahí, como en un espiral».

«Es un partido difícil de explicar. En el primer tiempo habíamos jugado aceptablemente ante un rival que vino a hacer lo suyo, a achicar espacio. No estuvimos mal, pudimos marcar uno o dos goles y no se pudo. Tal es así que en el segundo sí pudimos. Después llegó un penal accidentado, de espaldas, que es cobrable, lo puso a San Lorenzo en partido y nosotros no pudimos, buscamos variantes y nos costó mucho, como todo en este final del año. No supimos aprovechar los momentos positivos, que son cortos», afirmó el DT.

«Después del triunfo ante Estudiantes, me repito lo que veo en los últimos tiempos. Hoy la idea era ganar, para asegurarnos jugar la Copa Libertadores del próximo año, pero esperemos hacerlo el domingo contra Rosario Central. No podemos ser continuos en el desarrollo del juego, intentamos tener mayor solidez como equipo pero no se mantuvo. Buscamos la manera que nos identificara mejor, aunque costó. Es la realidad, lo que se ve», agregó Gallardo ante los medios.

«Hay que aceptar esto, se ganó algunas veces no como nos identifica, en distintos partidos, pero esto es fútbol y hay que aceptarlo. Entiendo a la gente, que puede mostrarse disconforme. Yo quiero terminar 2024 de la mejor manera, ingresando en la Copa, para retomar con otra frecuencia, con energías renovadas. Esa es la expectativa que tengo mirando hacia adelante», explicó.

«Estuve pensando si venir a la conferencia o no, porque me repito diciendo las mismas cosas, lo que pasa y veo. Se nos complicó con el empate con ese penal, y bueno. El rival, como otros, trató de cortar el juego y de que se jugara el partido lo menos posible», dijo, con gesto serio.

«Me crié en este club y sé la exigencia de la gente. Ha sido así toda la vida. Lo acepté siempre, porque si no lo aceptás, no podés estar acá. Se pone la vara alta y a mí me encanta eso. Me gusta estar acá, soy feliz. Quiero que el hincha sea exigente y, a partir de ahí, construir. Y eso se hace con trabajo, con buena mentalidad, renovando energías, sacando lo negativo y pensar lo que se viene. Hay que atravesar este momento, que es incómodo, y el que no puede no estará acá, como pasa en otros lugares. River exige siempre…», admitió.

Sobre las expectativas y lo que ve del plantel, comparado con la Libertadores ganada en 2018, Gallardo expresó: «Eso para mí ya pasó. Estoy eternamente agradecido. No estoy cómodo por haber logrado esa Copa y quiero construir nuevamente. No sé si volverá a ocurrir como se dio esa vez, pero sí hacer algo de jerarquía, que nos represente y lo vengo diciendo que no se construye de un día para otro. Yo estoy acá para construir, hay que estar tranquilo, pese al momento incómodo. Acá no alcanza con llegar a las semifinales de la Libertadores y a no pelear el título del torneo local, pero seguiremos mirando hacia adelante, buscando mejorar», comento Gallardo.

Se viene el sorteo del Mundial de Clubes y el entrenador contó: «Veremos cómo se da. Seremos privilegiados de estar en esa competencia, pero el foco está en volver a entrenarnos mañana, pensando en ganar el domingo. ¿Qué opino de Muniain y su gol? No voy a hablar de todos los jugadores que querían venir, prefiero hacerlo de los que están en este plantel. Debo dedicarle tiempo a mi equipo».