River Plate quedó a un paso de cerrar la incorporación del reemplazante de Álvarez

En plena cuenta regresiva para la partida de Julián Álvarez al Manchester City, River Plate quedó a un paso de sumar a su primer refuerzo en el mercado de pases. Y se trata, claro, de un delantero. El Millonario llegó a un acuerdo de palabra con Miguel Borja, atacante colombiano de 29 años. Ahora resta que las condiciones se plasmen en el contrato y el cierre de las negociaciones con Junior de Barranquilla, que recibiría cerca de cinco millones de dólares por el 50% de la ficha.

El vínculo con el ex Palmeiras y la selección de Colombia se extendería hasta 2025. Se espera que la operación se cierre en el transcurso de la semana, para lo cual el ariete cortaría sus vacaciones en pos de acelerar los pasos. Álvarez, por lo pronto, abandonará Núñez luego de la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Vélez, que culmina el 6 de julio.

Borja fue uno de los primeros nombres apuntados por Gallardo allá por mediados de mayo. Sin embargo, su situación en Junior representaba un importante obstáculo para avanzar en las conversaciones: todavía tenía chances de prosperar en la Copa Sudamericana y en la Liga local. Eso llevó a que el propio jugador, que tuvo un paso por el fútbol argentino (con la casaca de Olimpo de Bahía Blanca, junto a su compatriota Mauricio Cuero), le pusiera paños fríos a la chance.

“Estar aquí en Junior ha sido un sueño y la verdad es que lo estoy disfrutando al máximo. Creo que la felicidad y la alegría que siento aquí influyen mucho; el clima también. Vengo de un clima parecido en Sierra Alta y acá me siento como pez en el agua. Cuando a uno le va bien, siempre aparecen opciones, ese tema lo maneja mi agente. Ahora pienso en mi equipo, en lo que se viene, vine por tres años. Eso es lo que quería, lo que quería mi familia, me siento a gusto, el esfuerzo que hizo la directiva fue muy importante. Quiero seguir acá”, declaró el 24 de mayo.

Sin embargo, Unión de Santa Fe dejó a los de Barranquilla afuera del certamen internacional. Y también fue eliminado en el certamen doméstico. El interés de River incluso generó que Borja quedara entre los apuntados por los hinchas por el tropiezo. Y el panorama cambió. “Todos queremos contar con un jugador así, pero si el día de mañana surge la posibilidad concreta, yo no le voy a cortar la posibilidad a nadie, y más en un club como River”, terminó aceptando Juan Cruz Real, entrenador de Junior, en una entrevista con La Red.

Casi en simultáneo con dicho guiño, River hizo un primer ofrecimiento. Y ahora los números se acercaron. “Reemplazarlo a Julián Álvarez es difícil. Su crecimiento en estos años ha sido increíble, notable en todo sentido. Hoy es un futbolista de muchísima jerarquía, por eso se va a un club tan importante. Con funcionamiento y alternativas, con jugadores que puedan asumir esa responsabilidad en el equipo. De esa manera se llena ese espacio”, señaló ayer Marcelo Gallardo cómo reemplazará a su figura, que por todo concepto le dejará a River alrededor de 21 millones de dólares.

Seguramente, si terminan de afinarse los detalles, Borja no será el único delantero que arribe a un Millonario que hoy cuenta como exponente en el puesto a Braian Romero. El propio Muñeco aceptó que “no hubo novedades” en el caso Luis Suárez, un sueño para todo Núñez. Y el tema Lucas Beltrán parece empezar a desenredarse.

Es que el Millonario tenía cláusula de repesca el 30 de junio, que decidió ejecutar. Pero si Colón lo incluía en la lista de los octavos de la Libertadores y regresaba a su club, no iba a poder vestir la camiseta de la Banda a nivel internacional. No obstante, el futbolista ya notificó que regresaba. Y todo indica que en breve Gallardo podrá disponer del juvenil, de 21 años.

