River Plate: se confirmó la lesión de Driussi

Sebastián Driussi sufrió una lesión al marcar el 2-0 parcial de River Plate en la victoria por 3-1 sobre Urawa Red Diamonds en la primera fecha del Mundial de Clubes 2025 y el Millonario confirmó qué le pasó al delantero, que tuvo que abandonar el campo de juego inmediatamente.

Según informó River, Driussi sufrió un «esguince severo de ligamento interno del tobillo izquierdo» y se perdería lo que resta del Mundial de Clubes.

El delantero aprovechó un grosero error del capitán del equipo japonés, Marius Hoibraten, y primereó al arquero Nishikawa para marcar un gol que ni siquiera pudo festejar ya que se lo vio con fuertes muestras de dolor en el tobillo que le impidieron continuar el partido.

En el mismo momento, Gallardo llamó al colombiano Miguel Borja para realizar el cambio a los 51′ de juego.

El delantero de River durmió al arquero y estiró la ventaja, pero tuvo que salir luego de una fea caída.

Según se observa en la repetición del gol, el delantero Driussi llega a cabecear la pelota antes del arquero y el problema se da en su aterrizaje. La pierna izquierda realiza un movimiento antinatural y no llega a apoyar bien el pie para amortiguar la caída.

Lo que no queda del todo claro es si el arquero japonés llega a golpearlo y eso es lo que lo desestabiliza en el aire. Justamente, todo el peso de su cuerpo recayó sobre el tobillo y fue lo primero que se tomó en el suelo.

Gallardo: la salida de Enzo Pérez y la decisión de la zaga central

River Plate arrancó bien en el Mundial de Clubes 2025 al vencer 3-1 al Urawa Red Diamonds japonés, en Seattle, en un partido que se puede revivir por Disney+ (solo para Sudamérica). Después, Marcelo Gallardo dejó sus impresiones y explicó las razones de los cambios que realizó en el Millonario.

«Tuvimos algún problemita con Enzo Pérez, por una carga muscular, ya que la cancha estaba seca y dura. La cancha no ayudó. Esperemos que no sea nada grave. El cambio de Nacho Fernández fue táctico», comentó el experimentado entrenador de River.

«Estoy contento por ser el primer partido, ya que había mucho nerviosismo. Lo importante es ganar y seguir mejorando para lo que viene. No terminamos de soltarnos y lograr mayor fluidez en el juego», destacó.

«Urawa es un equipo físico, muy aplicado, rápido, dinámico. Sabíamos que iba a ser así. Nosotros pegamos en los momentos justos. Los goles nos dieron tranquilidad, pero después en la dinámica del partido mejoramos un poco en el segundo tiempo. Tenemos margen de crecimiento», agregó Gallardo.

«Como pensamos que se iba a dar el partido, el equipo japonés hizo su trabajo, con su bloque bajo, debíamos tener cuidado con sus contragolpes peligrosos. Fuimos muy efectivos. Ellos no cambiaron mucho con la desventaja, y nos costó un poco, aunque sin sufrir demasiado. Nos costó encontrar conexiones por dentro», contó.

«Hoy lo más importante era ganar, porque había una obligación, como será en el próximo, donde se jugará gran parte de la clasificación ahí. Hay que mejorar para los próximos partidos, porque la exigencia será mayor. Lo bueno fue imponernos, pese a sentirlo en cuanto a nervios. Tenemos buen margen de mejoría. Los tres puntos son importantes para nosotros», destacó el ‘Muñeco’.

«Desafortunadamente, tuvimos ese mal trago de Sebastián Driussi, ya veremos con los estudios. Por ahora tiene un fuerte dolor de tobillo», contó.

«Mastantuono debe pensar en jugar y nada más que eso. Digo lo mismo que dije antes. Que juegue… Hoy lo tomaron bien, tratando de que no encarara mucho por adentro», dijo Gallardo, al ser consultado otra vez por el caso de Franco, ya vendido al Real Madrid.

«¿Por qué cambié la dupla central? Se venía recuperando Paulo Díaz de un problema físico y quizás ingrese en el siguiente partido. Que haya quedado afuera en el debut no quiere decir que esto se repita ante Monterrey», admitió.

«Hubo muchos hinchas de River en el estadio. No es fácil trasladarse hasta aquí, en una sede bastante alejada. Eran 10.000, tengo entendido. Les agradecemos mucho por el apoyo, porque alentaron siempre al equipo», destacó.