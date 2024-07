River Plate se prepara para jugar con Lanús

River tendrá su regreso oficial a la actividad este domingo frente a Lanús, por la sexta fecha del Torneo de la Liga, y Martín Demichelis tiene dos dudas principales por resolver en el equipo.

De acuerdo con la información de Juan Balbi en ESPN Fútbol 12, es probable que el arquero sea titular, pese a que llegará muy sobre la fecha. Si el flamante campeón de América no ataja, Jeremías Ledesma tendría su debut oficial, luego de haber jugado los dos amistosos previos en el Monumental.

En tanto, para el cronista de ESPN, el delantero colombiano no sería de la partida. En cambio, en la ofensiva estaría la dupla Facundo Colidio-Pablo Solari. Como alternativa, en el banco estará Adam Bareiro, el nuevo atacante de River.

El resto del equipo, sería similar al que jugó en el último ensayo frente a Olimpia. Es decir que, Federico Gattoni sería el único refuerzo que sería titular (si ataja Armani) y en el mediocampo, el DT debe definir dos lugares entre Franco Mastantuono, Manuel Lanzini y Nacho Fernández.

De esta manera, el posible once inicial de River sería: Franco Armani o Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Manuel Lanzini y/o Franco Mastantuono y/o Nacho Fernández; Facundo Colidio y Pablo Solari.

River Plate recibirá a Lanús este domingo en el estadio Monumental, desde las 15:00 horas.

David Martínez: “Dejé muchas cosas por River”

Finalmente, Héctor David Martínez abandona River Plate para continuar su carrera en el exterior, aunque se va a préstamo.

El defensor nacionalizado paraguayo, sin lugar en el equipo que conduce Martín Demichelis, seguirá su carrera en la MLS de los Estados Unidos.

El central de 26 años casi no tuvo minutos en el último semestre, por lo que se va cedido al Inter Miami de Lionel Messi, por un año con una opción de compra de tres millones de dólares.

David Martínez se inició en River en 2018, pero en 2019 fue prestado a Defensa y Justicia, donde se destacó y afianzó, por lo que Marcelo Gallardo lo quiso de nuevo en el club de Núñez en 2021.

Con la camiseta millonaria, el defensor conquistó seis títulos nacionales y disputó 77 partidos.

“Dejé un montón de cosas por River”

David Martínez dejó la Argentina, partió hacia Miami, donde se sumará al Inter y se despidió del cuadro del que se formó como jugador profesional. “En enero tuve la posibilidad de ir al Inter Miami, pero no se dio y ahora sí. Será algo muy lindo jugar con esas figuras, jugar con Messi será un orgullo”.

Además, sobre su salida del Millonario, analizó: “En River mi ciclo no estaba cumplido, siempre estuve al 100% pero no jugaba, el que decide es el entrenador. A cualquier jugador le puede pasar de no volver al ritmo o nivel esperado, pero seguía entrenando de la mejor manera, pero no tuve suerte de sumar minutos”.

“Demichelis me deseo lo mejor y le agradezco. Después de la lesión no volví a ser el mismo, pude dar un poco más, pero si vuelvo el tiempo atrás, dejé muchas cosas para ir a River, ofertas millonarias para jugar en este club, la gente no lo sabe, pero me voy tranquilo”, concluyó el ahora exdefensor de River Plate que defenderá los colores del Inter Miami.