River Plate venció 3-1 a Olimpia y logró su primera victoria de la pretemporada

River Plate le ganó 3-1 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental en el segundo amistoso de pretemporada antes de enfrentar a Lanús por la reanudación de la Liga Profesional. El anfitrión llega entonado a los duelos por los puntos, mientras mantiene su mirada en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres en agosto próximo.

Con distintas intervenciones y toques de distinción, Franco Mastantuono fue la figura de la primera parte y lo coronó con un rol preponderante en el primer tanto de esta historia en Núñez. El volante creativo de 16 años amagó y dejó correr un pase de Santiago Simón para facilitar el control de Rodrigo Aliendro, quien asistió de primera a Pablo Solari. El extremo sacudió un potente remate al primer palo, que dejó sin chances al arquero, Gastón Olveira, a los 26 minutos.

La respuesta de Olimpia llegó a través de un tímido intento desde lejos y, en la orilla de la media hora de juego, el palo le negó el empate a Alex Franco. En el rebote, Lucas Pratto tampoco pudo concluir el avance en la red en lo que fue la acción más clara del elenco paraguayo. El Oso concretó su vuelta al estadio Antonio Vespucio Liberti después de lucir la camiseta de la Banda entre 2018 y 2021.

En el último cuarto de hora, Mastantuono volvió a frotar la lámpara con un gran pase a la llegada de Solari, quien no pudo vencer la valla de Olveira. La etapa inicial se cerró con una atajada de Jeremías Ledesma ante un intento de Richard Ortiz.

Atento a ese último avance, el Millonario salió del vestuario decidido a llevarse el triunfo como local porque a los dos minutos de la parte final amplió el marcador a través de Facundo Colidio después de una buena combinación entre Manuel Lanzini y el participativo Solari. A los 65′, el ex hombre de Colo Colo se vistió nuevamente de asistidor para servirle el 3-0 a Colidio, que demostró mucha seguridad en el mano a mano ante el guardameta de Olimpia.

Luego de esta acción, Franco Mastantuono dejó la cancha para permitir el ingreso del debutante Adam Bareiro. El ex punta de San Lorenzo se sumó a los cuatro refuerzos que ya debutaron el martes durante el empate 1-1 frente a Millonarios de Colombia (el arquero Jeremías Ledesma, el marcador central Federico Gattoni, el lateral izquierdo Franco Carboni y la repesca del volante central Felipe Peña Biafore, tras su buen paso por Lanús). Y el Príncipe no demoró en mostrar su calidad con un pase en profundidad a Pablo Solari. El atacante esquivó a un rival y ejecutó un disparo rechazado por el palo.

Esta victoria contra Olimpia, que logró el descuento a través de Ramiro Funes Mori en contra, lo hace llegar en alza a River Plate para el retorno del fútbol doméstico porque enfrentará el domingo 21 desde las 15 a Lanús en el Monumental. Los dirigidos por Martín Demichelis vienen de un primer semestre casi perfecto en la Copa Libertadores 2024, donde terminó como el mejor puntero de la fase de grupos, asegurándose definir todas las series eliminatorias en casa, mientras que en el plano local está en la séptima colocación de la Liga Profesional.

Para el siguiente compromiso ante el Granate, no tendrá a Esequiel Barco después de llegar a un acuerdo de palabra con Spartak Moscú para desprenderse de una de las principales figuras del plantel. La oferta del conjunto europeo rondaría los 16 millones de dólares.

Olimpia, dirigido por Martín Palermo, llegó al encuentro después de terminar tercero en el Torneo Apertura paraguayo y quedó fuera de las competencias internacionales tras ser eliminado en la primera fase clasificatoria a la Copa Sudamericana. El conjunto franjeado aún no ha incorporado refuerzos en el actual mercado de pases.

Formaciones:

River Plate: Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini y Franco Mastantuono; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Olimpia: Gastón Olivera; Cesar Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capasso, Fernando Román; Erik López, Alex Franco, Richard Ortiz, Rodney Redes; Adrián Benítez y Lucas Pratto. DT: Martín Palermo.

Estadio: Monumental