River prepara otros dos golpes en el mercado

Sin dudas, River Plate es uno de los equipos que más ruido generó en este mercado de pases, tanto por la cantidad como por la calidad de futbolistas que incorporó. A los arribos de Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Tomás Pochettino y Juan Fernando Quintero (aunque lleva unos días entrenando en el club este jueves firmará su contrato) se le sumarán en las próximas horas los de Elías Gómez y Esequiel Barco, quienes hoy pasarán por la clínica Rossi para hacerse la revisión médica.

Pero estas dos incorporaciones no cierran el mercado de pases para River Plate. Jorge Brito, Matías Patanian y Enzo Francescoli ahora trabajan con la intención de fichar un lateral derecho y un delantero para así cumplirle todos los deseos a Marcelo Gallardo.

Descartado lo de Fabricio Bustos (su futuro estaría en el Inter de Porto Alegre), el nombre apuntado para sumar en la banda derecha es el de Andrés Herrera, la joven figura de San Lorenzo.

“River llamó para hacer una oferta, pero por ahora estamos lejísimos”, le explicó a Infobae uno de los hombres de peso de San Lorenzo. La intención del conjunto de Boedo es recibir un monto cercano a los 4 millones de dólares por la totalidad del pase del defensor de 23 años. “Se iría sólo por una venta, recibir algún jugador es algo que no priorizamos”, aclaró la misma fuente. Pese a las diferencias que hoy aparecen en la negociación, en Núñez confían en poder llegar a un acuerdo en los próximos días.

El correntino, que formó parte de la delegación argentina que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y vistió la camiseta azulgrana en 61 partidos (cinco goles y tres asistencias), parece ser una pieza que encaja a la perfección en la idea futbolística del entrenador, ya que tiene muy asimilado varios conceptos que le solicita el Muñeco a sus laterales, como pasar constantemente al ataque y generar espacios mediante diagonales. Además cuenta con una importante capacidad atlética y llegada al arco rival.

Aunque River Plate logró retener, al menos hasta junio, a Julián Álvarez pese a cerrar una venta venta millonaria con el Manchester City (27.5 millones de dólares brutos), en la institución prefieren ser precavidos y comenzaron a sondear el mercado de pases para sumar otro delantero.

El sueño es el de Valentín Castellanos, quien reconoció públicamente el interés y sus ganas de vestir la banda roja cruzada en el pecho. El delantero, que viene de ser la gran figura de la MLS (fue campeón con el New York City y el máximo goleador de la competencia, con 22 gritos) y ya rechazó importantes ofertas desde el fútbol brasileño, no saldría de Estados Unidos por menos de 10 millones.

Ante este escenario, para que el Millonario tenga alguna posibilidad de ficharlo deberá esperar a que Taty no arregle con ningún club del Viejo Continente (Fiorentina de Italia, uno de los interesados).

En las últimas horas también comenzó a sonar con fuerza la opción de Luciano Vietto, quien actualmente se encuentra en conflicto con el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Según lo que pudo averiguar Infobae, su arribo a la Argentina sería económicamente muy complicado. La idea es colocarlo en una liga más competitiva, pero en caso de que no surja ninguna opción viable sobre el cierre del mercado de pases, lo más concreto sería que pase a préstamo a otro club de la ciudad de Riad hasta junio. El hombre que inició su carrera en Racing y pasó por Villarreal y Atlético Madrid tiene contrato con el conjunto árabe hasta junio de 2023.

Luego del estancamiento en las charlas con Fabrizio Angileri (el futbolista se entrena separado del plantel profesional por no llegar a una renovación en su contrato, el cual finaliza en junio -misma situación que el delantero Benjamín Rollheiser-), en Núñez aceleraron para lograr el desembarco del lateral izquierdo de Argentinos Juniors Elías Gómez.

Cuando todo hacía indicar que su destino era Independiente, el Millonario igualó la oferta a los de La Paternal (1.5 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha del ex Rosario Central y Defensa y Justicia) y le ofreció un mejor contrato al jugador. De esta manera sellaría su vínculo por tres años.

El marcador de punta también se vio seducido ante la posibilidad de integrar el plantel del actual campeón del fútbol argentino. El zurdo viene de disputar 43 partidos en la pasada temporada con la camiseta de Argentinos, en los que marcó dos goles (Godoy Cruz y Arsenal) y brindó una asistencia (Universidad Católica de Chile).

El Muñeco también sumó desequilibrio con la llegada de Esequiel Barco. El mediocampista, que rechazó ofertas del fútbol brasileño, llegará proveniente del Atlanta United de la MLS a préstamo por dos temporadas con cargo y una opción de compra que rondaría los 7 millones de dólares por la mitad de su pase (River podrá hacer uso de esta posibilidad tanto en diciembre de 2022 como a fines de 2023).

Los de Núñez le sacaron provecho a la situación que vivía el deportista en la franquicia de Georgia. El conjunto estadounidense fichó al argentino Thiago Almada, por lo que debía liberar alguna de sus fichas de peso para crear espacio salarial. Con el venezolano Josef Martínez como pieza inamovible, el ex Rojo fue el apuntado para abandonar el club.

Con la camiseta rojinegra, con la que supo ser campeón de la MLS y de la US Open Cup, jugó un total de 108 partidos (19 tantos y 18 habilitaciones).

