River presentó a sus seis refuerzos: “Este equipo necesitaba una inyección de energía”

“Quiero que me digan hacia dónde vamos”, había dicho hace tan solo diez días Marcelo Gallardo, dejando en evidencia que necesitaba un gesto de parte de la dirigencia de River que confirmara cuáles eran las expectativas de cara al futuro. Esa señal llegó en forma de refuerzos: en las últimas horas, seis nuevos jugadores se sumaron al plantel del Muñeco de cara a los enormes desafíos que el equipo tiene por delante.

Ayer, Agustín Palavecino, David Martínez, José Paradela, Agustín Fontana, Alex Vigo y Jonatan Maidana fueron presentados como las caras nuevas con las que contará el Millonario en el inicio del 2021. En una conferencia de prensa que encabezaron Gallardo y el presidente Rodolfo D’Onofrio, todos los protagonistas tuvieron la posibilidad de expresar sus sensaciones y sus ilusiones hacia el futuro.

“Quiero desearles lo mejor a cada uno de ellos. Son jóvenes jugadores que empiezan a recorrer este camino con nosotros y también tenemos a un símbolo de toda nuestra gestión que se suma de nuevo (por Maidana). Ellos son los protagonistas de estos días y esperamos que lo sean mucho tiempo en el club”, inició la conversación Gallardo.

Luego, amplió: “Le he comentado a cada uno de ellos que esto es un proceso que tiene muchos años de gestión y lo seguimos manteniendo con un fuerte nivel competitivo. La llegada de nuevos jugadores nos va a aportar, estamos convencidos de que cada uno de ellos va hacer el esfuerzo y tener el compromiso para sumarse sin problemas a un grupo de jugadores establecido, a una estructura y a un espíritu que este equipo sostiene hace muchos años. No van a tener problemas en la adaptación”.

“Nadie viene a reemplazar a nadie. Son jugadores que vienen a aportar cada uno desde su lugar y les pedimos que colaboren con la continuidad de un proyecto”, recalcó el Muñeco. En ese sentido, señaló: “Tenemos en el radar de nuestro proyecto siempre a futbolistas que nos interesan. Después de un esfuerzo importante en el último mes, estábamos de acuerdo en que necesitábamos darle una inyección de energía a nuestro equipo y se pudo hacer”.

Y, sobre lo que espera de los refuerzos, el DT sostuvo: “Estamos siempre apostando a que puedan potenciarse dentro de un club que exige constantemente y con un entrenador que les va a demandar, pero con naturalidad, para que estén tranquilos. Entran a un grupo de jugadores que tiene una idea muy clara y eso facilita al entrenador para que se terminen acoplando. Ellos son parte de esta nueva renovación”.

Además, se revelaron cuáles serán los dorsales que llevarán los nuevos integrantes del plantel. Maidana usará la camiseta número 4, Martínez la 6, Palavecino la 8 y Vigo la 16. Paradela, por su parte, lucirá la 26 (la misma que usaba en Gimnasia La Plata) y Fontana la 27. Mientras que la 10 que dejó vacante Nacho Fernández tras su ida al Atlético Mineiro recayó en el colombiano Jorge Carrascal.

Luego de caer 2-1 ante Estudiantes de La Plata en el partido que marcó el debut en la Copa de la Liga Profesional, River buscará recuperarse este sábado cuando reciba a Rosario Central desde las 21.30 en el Monumental. Será la vuelta del conjunto de Núñez a su estadio luego de más de un año por las importantes obras de remodelación que se llevaron adelante. Los únicos dos refuerzos que figuran entre los concentrados son Martínez y Palavecino.

