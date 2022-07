River se convirtió en una tromba con los cambios y goleó a Aldosivi en Mar del Plata

Compartir

River Plate afianzó su recuperación en la Liga Profesional. Tras el triunfo por 1 a 0 ante Gimnasia, goleó 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata por la décima fecha del certamen. El Millonario ganó en agresividad en la segunda parte con los cambios y se impuso gracias a los tantos de Agustín Palavecino, Lucas Beltrán y Miguel Borja.

La Banda asumió la iniciativa, con la presión extendida habitual y mucho ritmo y movilidad, aunque por momentos algo acelerada a la hora de tomar decisiones. El local, en tanto, no temió saltar líneas para el aguante de su doble pivot (Cauteruccio-Silva), buscando ampliar por los laterales, a partir de un esquema con carrileros. En defensa apostó a juntar sus hombres detrás de la línea de la pelota para bloquear opciones de pase.

River encontró terreno más fértil para lastimar por la derecha, con Casco y sobre todo Simón, aunque el volante no alcanzó a acertar en sus centros para encontrar a un inquieto Beltrán. Las intenciones pocas veces se tradujeron en llegadas, apenas un par de remates de Zuculini y Palavecino.

Del otro lado, el Tiburón fue más incisivo por el sector de Lucero y Santiago Silva y su juego físico provocó dolores de cabeza. Dos veces lo anticipó con lo justo Mammana. Y a los 28 minutos puso el cuerpo, dibujó una mediavuelta y sacó el derechazo, pero Armani consiguió rechazar.

La mejor acción del conjunto de Núñez tuvo a Palavecino como gran protagonista. A los 35′, enganchó en la puerta del área y le pegó de derecha, tres dedos: forzó una gran atajada de José Devecchi.

En los últimos retazos de la etapa inicial, River levantó su nivel y el pressing ejercido sobre su adversario. Llevó riesgo con un tiro de Barco que resolvió el arquero, un cabezazo de Zuculini que rebotó en Aliendro y un par de centros venenosos que nadie llegó a conectar. En contrapartida, Aldosivi halló una pifia de David Martínez, que le quedó a Cauteruccio en posición inmejorable, pero también le erró a la pelota.

Tras un inicio de segundo tiempo en el que no logró imponer condiciones, Gallardo buscó un cambio profundo: hizo ingresar a Miguel Borja, Pablo Solari y Nicolás de la Cruz. Las modificaciones le dieron otra vivacidad al visitante. El ex Colo Colo fue una máquina de encarar y generar. El colombiano liberó a Beltrán de la tarea de fajarse con los tres centrales. Y las llegadas afloraron.

A los 22 minutos, Devecchi tapó dos veces lo que parecía el 1-0, la segunda con los pies, ante una arremetida de Beltrán. Y a los 23′, un remate-centro del cordobés volvió a convocar al portero ex San Lorenzo. Pero tanto fue River que encontró y en cantidad. A los 25, De la Cruz pinchó para Borja, que asistió de pecho a Palavecino, quien tocó de derecha y abrió el score.

A los 27, Solari alargó para Borja, quien con toda la calma enganchó dos veces y cedió para Beltrán para el 2-0. Y tras la revisión por parte del VAR, Aldosivi sacó del medio, presionó Beltrán y robó, y Borja encaró al portero y firmó el 3-0 y el primero de su cuenta en Núñez, para coronarlo con el baile del “colibrí”.

