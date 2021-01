River-UAI Urquiza y Boca-San Lorenzo juegan las semifinales del fútbol femenino

Compartir

Los cuatro equipos invictos del campeonato de fútbol femenino, protagonizarán este fin de semana las semifinales del Torneo Transición 2020.

River, Boca, San Lorenzo y la UAI Urquiza, los cuatro equipos invictos del campeonato de fútbol femenino, protagonizarán este fin de semana las semifinales del Torneo Transición 2020, en una temporada atípica por la pandemia de coronavirus, luego de que en marzo se cancelara el primer torneo semi-profesional de la AFA.

River y la UAI jugarán este sábado, desde las 9, en la cancha auxiliar de San Lorenzo; mientras que Boca y San Lorenzo se enfrentarán el domingo, también a las 9, en el Monumental de Villa Lynch (la casa de la UAI Urquiza). Ambas semifinales, a partido único en cancha neutral, serán televisadas en directo por TNT Sports.

Si hay igualdad en los 90 minutos de juego, habrá penales. La final se programó para el martes 19 en cancha de Vélez, aunque aún no tiene horario definido.

“Fue una temporada rara por la pandemia porque veníamos bien en el torneo y se cortó. No sabíamos cómo ni cuándo íbamos a volver pero pudimos mantenernos, a pesar de estar entrenando cada una en su casa. Entrenamos en equipo y eso se nota. Volvimos bien. Estamos mejor que antes y es muy positivo lo que se logró a pesar de la cuarentena de tantos meses”, aseguró Justina Morcillo, mediocampista de River.

Yohana Masagli, capitana de la UAI Urquiza, sabe que el desafío es grande. “El nuestro es un equipo bastante nuevo y todo es aprendizaje. Es obvio que si pasás a semifinales te vas a cruzar con un equipo fuerte y será un gran desafío con un plantel que tiene muchas jugadoras nuevas y chicas jóvenes. River es muy parecido o mejor al del torneo anterior, porque es uno de los pocos que mantuvo su plantel y las incorporaciones que hizo fueron muy buenas. Va a ser un gran partido para ver y, sobre todo, para vivirlo”, señaló la defensora cordobesa en diálogo con Télam.

“Queremos ganar, sin dudas, intentando proponer nuestro juego y lo que venimos entrenando hace tanto. No porque sea una semifinal vamos a jugar a cualquier cosa. La idea es esa: hacer nuestro juego y ganar para llegar a la final”, agregó Morcillo, platense de 20 años que, además de romperla en River, integra el seleccionado argentino Sub 20.

River ganó invicto la zona D de la fase de grupos (con triunfos ante Lanús 6-0, Racing 3-1 y Villa San Carlos 5-0) y eliminó a Independiente por 5-0 en los cuartos de final. La UAI se quedó con la zona B también invicta, con victorias sobre Platense (5-2), Rosario Central (4-0) y Defensores de Belgrano (7-0). En el partido de cuartos, Las Guerreras vencieron por 3-1 a Gimnasia de La Plata.

“Cuando se suspendió el torneo anterior quedamos muy pocas. Al principio éramos menos de 10 conectadas al zoom y de a poco se fueron sumando. Se nota el trabajo de esos meses”, destaca Masagli, de 30 años y goleadora de la UAI con cinco tantos (Carolina Birizamberri, de River, es por ahora la máxima artillera con 8).

Para la capitana de la UAI, lo mejor de la temporada es que no haya habido descensos: “Me pareció algo importante para los equipos que estaban en una situación difícil y para todas, en el sentido de que en junio se terminaban los contratos y había una gran incertidumbre. Lo peor fue que no pudimos terminar el torneo anterior cuando venía la mejor parte que era enfrentarse entre los mejores ocho y jugar por el campeonato y la clasificación a la Copa. Muchas chicas se fueron y no se pudo terminar el primer torneo semi-profesional que tuvo la Argentina”, lamentó Masagli.

El título del torneo Rexona 2019/20 quedó vacante, aunque Boca -que era el líder- se quedó con la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2021 (Argentina tendrá un cupo más por ser el país organizador).

En este campeonato Transición, Las Gladiadoras también están entre las favoritas: llegan a las semifinales con cuatro victorias en la zona A (4-0 a Excusionistas, 2-0 a SAT, 2-0 a Gimnasia (LP) y 8-0 a Huracán) y una goleada ante Platense por 8-0 en los cuartos de final.

“Nuestra expectativa siempre es ganar, nos preparamos para eso, a veces se consigue y otras veces no. Sabemos que va a ser un partido muy pelado porque jugamos contra un gran rival que también terminó primero invicto en su grupo y viene creciendo en el último tiempo, pero nosotras tenemos nuestras virtudes y esperamos que salga un lindo encuentro y que podamos salir victoriosas”, expresó Florencia Quiñones, mediocampista y capitana de Boca.

“Como a todos nos costó volver a agarrar el ritmo con el que habíamos terminado la primera fase del torneo anterior, sobre todo en lo futbolístico, pero creo que partido a partido estamos volviendo a encontrar ese equipo dinámico y con muchas variantes que teníamos antes de la pandemia”, consideró Quiñones, de 34 años.

San Lorenzo, ganador de la zona C con triunfos sobre Independiente (2-1), El Porvenir (9-0) y Estudiantes de La Plata (6-0), consiguió el pase a semifinales luego de ganarle en los penales (3-1) a Racing tras el empate 0-0 en el partido.

La paraguaya Alicia Bobadilla, arquera de Las Santitas y del seleccionado de su país, resultó la figura al atajar dos tiros. Ahora, contra las Xeneizes, la reemplazante de Vanina Correa (se fue a España) en el arco del Ciclón cree que “Boca tiene más presión por todo lo que se viene hablando. Igualmente jugamos once contra once y el partido lo va a ganar el equipo que tenga menos errores. Esa es la realidad”.

“Nos adaptamos muy pronto y yo también por suerte me acoplé rápido al trabajo que pide y exige el entrenador. Si bien a todas nos costó después de parar mucho tiempo, lo fuimos mejorando en el día a día. Estamos trabajando súper bien para poder llegar de la mejor manera al domingo. Será un partido parejo pero nosotras vamos a salir a ganar”, afirmó Bobadilla, quien transita su primera experiencia en el fútbol argentino.

