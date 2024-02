River y Boca juegan a cancha llena en una nueva edición del superclásico argentino

River Plate recibe a Boca Juniors en el Superclásico de la Copa de la Liga. El partido se juega el domingo 25 de febrero, a partir de las 17:00 horas en el estadio Monumental, con transmisión de ESPN Premium. Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro, con Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes. El cuarto árbitro será Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli y en el AVAR, Iván Núñez.

Por sí mismo, el Superclásico tiene un atractivo que no necesita demasiada descripción. Tanto River como Boca consideran fundamental quedarse con el triunfo cada vez que se encuentran, para engrosar sus historiales y cumplirle a los hinchas.

Para River, es una chance para dar un salto y ratificar el buen funcionamiento del equipo, que hasta ahora no ha sido arrollador. Martín Demichelis necesita despejar algunas dudas y observar a sus jugadores bajo presión en un duelo caliente.

Para Boca, que tiene el ego herido después de quedarse afuera de la CONMEBOL Libertadores, el Superclásico acrecentó su importancia y se transformó en un objetivo indispensable de conseguir. Para Diego Martínez, el resultado que coseche en el Monumental será clave para definir con cuánto aire contará para planificar su ciclo.

En River, Ezequiel Barco es el jugador más desequilibrante y el encargado de conducir el ataque. Además, Facundo Colidio es el delantero que tiene asegurado su lugar en el once de Demichelis y será el principal responsable de hacerse cargo de la ofensiva del Millonario.

En Boca, los focos estarán puestos en Edinson Cavani, que atraviesa una mala racha y comienza a impacientar a los hinchas. Además, hay mucha expectativa puesta en Miguel Merentiel, el goleador del equipo, y en Kevin Zenón, que con pocos partidos en el Xeneize ha tomado mucho protagonismo y trascendencia.

En su último compromiso, River empató con Banfield en el Monumental: Brian Galván anotó para el Taladro, pero el Millonario reaccionó rápidamente y Pablo Solari selló el 1-1 definitivo.

Por su parte, Boca cayó 2-1 ante Lanús en La Fortaleza y perdió el invicto en la Copa de la Liga.

La última vez que River y Boca se cruzaron fue el 1° de octubre en el Monumental. Con un equipo alternativo por la cercanía con las semifinales de la CONMEBOL Libertadores, el Xeneize cayó 2-0 por los goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz.

El partido de la séptima fecha de la Copa de la Liga se juega este domingo 25 de febrero a partir de las 17 horas, con transmisión de ESPN Premium.

Será el clásico con

más público de la historia

Dos días antes de enfrentarse a Boca en el Monumental, River sacó a la venta las entradas para la cita que tendrá lugar el domingo desde las 17, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga, y los hinchas agotaron las localidades estableciendo un récord: será el Superclásico con más público de la historia.

Con 84.567 fanáticos riverplatenses, el enfrentamiento entre los dirigidos por Martín Demichelis y los de Diego Martínez será el más concurrido de todos los tiempos, superando el último que se había jugado en la casa del club de Núñez con 83.100 simpatizantes y que ganó River con gol del colombiano Migue Borja, de penal sobre el final.

Además, con el encuentro ante Boca, el Millo alcanzó su partido 52° con estadio lleno de manera consecutiva, haciéndole honor al reconocimiento que tuvo el año pasado siendo el club más convocante del mundo por encima de equipos como Barcelona de España, y Borussia Dortmund y Bayern Múnich de Alemania.