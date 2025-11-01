River y Gimnasia juegan por el Torneo Clausura

Gimnasia visitará a River en un duelo de necesitados por un presente malo para ambos. El Lobo está a dos puntos del descenso y necesita dar el golpe en Núñez.

Gimnasia enfrentará este domingo desde las 20.30 a River por la fecha 14 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental. El árbitro del partido será Nazareno Arasa mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

El Lobo llega a este partido con la necesidad de ganar porque ante el triunfo de Aldosivi, quedó a dos puntos del descenso en la tabla anual. Con un clima institucional y deportivo que no es el mejor, su último partido fue con derrota en el clásico y este jueves hubo una Asamblea caliente donde los dirigentes fueron agredidos por socios.

Por el lado del Millonario también el presente futbolístico no es el mejor porque viene de una racha de muchas derrotas. Entre estas, las eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Argentina.

¿Cómo llega River?

El elenco comandado por Marcelo Gallardo no está pasando por su mejor momento y la continuidad del entrenador también está en el ojo de la tormenta, debido a que este año no fue el mejor en cuanto a rendimientos, resultados y títulos.

Para este partido el Muñeco no contará con Gonzalo Montiel, lesionado, mientras que todo parece indicar que Enzo Pérez volverá a la titularidad después de varios partidos y que el pibe Cristian Jaime iría desde el arranque. Con varias dudas y sin equipo definido, los de Núñez saben que necesitan ganar y con su gente.

¿Cómo llega Gimnasia?

Luego de la derrota frente a Talleres y Estudiantes, sumado a otros resultados ajenos, el Tripero llega muy justo respecto a sus perseguidores en la tabla anual que le pisan los talones buscando la permanencia.

En cuanto al equipo, Fernando Zaniratto esperó hasta último momento a Pedro Silva Torrejón y todo parece indicar que seguirá siendo el lateral izquierdo albiazul. Por su parte Manuel Panaro y Alejandro Piedrahita se meterían por Fabricio Corbalán y Lucas Castro, como los dos cambios en el once.

El posible equipo de River

Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas.

La probable formación

de Gimnasia

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

River vs. Gimnasia:

cómo verlo en vivo

y datos del partido

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Estadio Moinumental

Hora: 20.30

TV: ESPN Premium