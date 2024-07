River y Talleres se cruzan en la Libertadores: ¿habrá público visitante en ambos estadios?

El «Millonario» y la «T» se enfrentarán por los cuartos de final de «La Gloria Eterna». Se evalúa la posibilidad de que simpatizantes del conjunto cordobés vayan al estadio Más Monumental, según pudo saber Doble Amarilla. Detalles.River y Talleres se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) baraja la posibilidad de recibir simpatizantes cordobeses en el Más Monumental, según pudo saber Doble Amarilla. En principio ya hay acuerdo entre los clubes.

Los “Millonarios” y la “T” se enfrentarán por la primera instancia de eliminación directa de “La Gloria Eterna”, el 14 y el 21 de agosto. En primera oportunidad el cotejo se jugará en el Mario Alberto Kempes, donde habitualmente suelen ir los aficionados del rival, en tanto que la vuelta será en el Más Monumental.

El Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) analiza la posibilidad de recibir a los cordobeses en Núñez, según pudo saber Doble Amarilla. La propuesta de parte de River ya fue enviada y recibida, por lo que ahora deberán definir ellos si esto se lleva adelante o no.

Esto se da porque hay un acuerdo entre los clubes y ambos tienen la predisposición de recibir a los aficionados del contrincante.

Es oportuno resaltar que la entidad albiazul suele recibir al público visitante, por lo que en ese sentido no habría novedades, sin embargo, los de Barrio Jardín podrían concurrir al recinto deportivo de Núñez.

La Seguridad de Córdoba garantiza la presencia de hinchas de River en Libertadores: la pelota la tiene Talleres

El Consejo de Seguridad Deportivo de la Provincia de Córdoba (Cosedepro) dio el visto bueno para que el partido entre la «T» y los «Millonarios» se juegue con público visitante.

Si bien todavía no se ocasionó una reunión entre las partes, en dialogo con Doble Amarilla aseguraron no tener problema en recibir a los hinchas “Millonarios” en el estadio Mario Alberto Kempes.

CONMEBOL, por su parte, obliga a dejar un espacio de 2000 lugares para simpatizantes, pero las instituciones deben decidir si se cede el mismo para el rival o no.

Es oportuno resaltar que en la provincia de Córdoba se disputaron clásicos entre Talleres y Belgrano o cruces relevantes para esa zona como pueden ser ante Instituto.