River ya apuntó al reemplazante de Mastantuono: la operación para contratarlo que podría involucrar al City Group

Ante la inminente resolución del caso Maxi Salas, Maher Carrizo se ha convertido en el principal objetivo de River Plate para el próximo mercado de pases. La joya del fútbol argentino, integrante de la Selección Sub 20 que salió segunda en el Sudamericano de la categoría en el verano, podría desembarcar en Núñez, en una negociación que involucra al City Group, el conglomerado que encabeza el Manchester City, y que ya supo llevarse a figuras como Julián Álvarez y Claudio Echeverri. De hecho, ya hubo un llamado desde Inglaterra preguntando condiciones.

La relación entre el Millonario y el City Group se ha fortalecido en los últimos meses, especialmente después de la transferencia de Echeverri al club inglés, y el intento trunco de contratar en conjunto a Valentín Gómez, también de Vélez, quien no pasó la revisión médica.

El interés de River Plate por Carrizo no es casualidad. El joven extremo derecho, nacido en Santiago del Estero hace 19 años, se ha consolidado como la figura indiscutida de Vélez en la presente edición de la Copa Libertadores. En los seis partidos de la primera fase, el punta anotó cuatro goles y brindó una asistencia, cifras que lo posicionan como el jugador más decisivo del equipo. Su capacidad para arrancar desde la banda derecha, cerrarse hacia el centro y perfilarse para su zurda letal ha llamado la atención de Marcelo Gallardo, quien lo considera el reemplazante natural de Franco Mastantuono, recientemente transferido al Real Madrid.

“Las partes coinciden en el gusto por el extremo zurdo de Vélez de 19 años. Se evalúa una modalidad similar a la que se quiso implementar con Valentín Gómez”, detalló el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases.

El papel del City Group se vuelve aún más relevante si se considera la cláusula de rescisión que protege el contrato de Carrizo. El club de Liniers blindó al futbolista con una cláusula de salida de 16 millones de euros (aproximadamente 17.300.000 millones de dólares), una cifra muy alta para el mercado local. Ahora bien, distinto sería el panorama si es el grupo inversor el que la paga y presta a su activo a la Banda, para que continúe con su desarrollo hasta llevárselo como refuerzo al Manchester City o a algún otro elenco del conglomerado.

Hay otra alternativa en la operación: que ambas partes adquieran el 50% de la ficha cada una y recale en Núñez en primera instancia. Ahí, serían socios en cuando a los derechos económicos. La trayectoria de Carrizo no se limita a su presente en el Fortín. El delantero se destacó en el Sudamericano Sub 20, donde registró cuatro goles y tres asistencias en nueve partidos. Su versatilidad le permite desempeñarse tanto como extremo por derecha —su posición natural— como centrodelantero, y hasta detrás del 9.

El ascenso del juvenil al primer equipo se produjo bajo la dirección de Gustavo Quinteros, quien apostó por ubicarlo en la banda derecha. El joven respondió con creces, especialmente en el partido final ante Huracán, donde su rendimiento fue determinante para la consagración del equipo en la Liga Profesional 2024. La llegada de Guillermo Barros Schelotto al banco de suplentes no alteró la consideración del futbolista, quien sigue siendo uno de los preferidos del nuevo entrenador, que además vio salir otro jugador prometedor como Álvaro Montoro, quien fue vendido al Botafogo. ¿Aceptará negociarlo el Fortín?