Rivero: «Regatas es un grande que apunta a estar arriba y ser protagonista»

El nuevo entrenador de Regatas Corrientes, Fernando «Tulo» Rivero habló de la posibilidad que llega y en un buen momento de su carrera. Del equipo todavía no dijo demasiado, pero sí se ilusiona con una buena Sudamericana y ser protagonista en la Liga Nacional de Básquet (LNB).

En dialogo con La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 MHZ), Fernando Rivero confesó cómo le llegó la propuesta para dirigir el equipo, sabiendo que está “en un buen momento, tuve dos pasos en el exterior en los últimos dos años (Colombia), y ahora surgió la posibilidad de volver a la Liga en un club grande como Regatas, que siempre arma buenos planteles, apunta a estar arriba y ser protagonista. De mi parte, estaba todo dado para ir, es muy tentador, y por suerte la dirigencia se ha tomado su tiempo y cayó la decisión para acá. Regatas es un deseo que tenía porque me ha marcado en varios aspectos”.

Nació en La Plata pero vive en Mar del Plata, y luego de su paso por Peñarol y Comunicaciones en la LNB, tras la experiencia afuera, se hará cargo del equipo. Sobre el plantel recordó que “no hay nadie de la temporada anterior con contrato así que hay que empezar de cero, eso por un lado; y segundo –lo más importante- hay que tener buenos jugadores porque eso acorta los plazos para jugar bien e ir en busca de un objetivo bien alto (…). Estamos charlando, recién ha terminado la LNB, sabemos que el mercado se está moviendo lentamente, que hay pocos jugadores para muchos equipos que apuntan a estar arriba, así que de a poco iremos tratando de cerrar jugadores”.

Mientras tanto, aclaró que “nadie nos ha cerrado la puerta, pero sabemos que el exterior es muy tentativo, entonces es bastante complejo. No hay ningún jugador que haya cerrado las puertas a Regatas o que diga ‘me fui’, ‘no quiero’, entonces veremos por dónde empezamos y a partir de ahí cómo generamos el mejor plantel”.

En cuanto a su idea de juego, explicó que “hoy, está con mucha intensidad, con mucha dinámica, hay que ir por ese lado; mantener la agresividad el mayor tiempo posible, con mucha rotación del personal, de hacer jugar a los que estén en buenas condiciones sin importar si son juveniles o mayores. Soy de rotar bastante el equipo y si los juveniles están en condiciones, también de hacerlos partícipes del equipo”.

