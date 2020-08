Compartir

Ya no hay respeto por nada en este mundo, uno no puede siquiera tener una planta que también la roban. Es la segunda vez que me destruyen un pequeño jardincito que hice en frente de mi casa donde puse rosas de todo tipo. Me duele el punto al que llegado el ser humano. Robar una planta o animales ya no tiene punto de raciocinio.