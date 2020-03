Robaron acoplado de una forrajearía: los dueños ofrecen $20.000 de recompensa

Compartir

Linkedin Print

El viernes a la madrugada, se produjo el robo de un acoplado que estaba estacionado afuera de Forrajería «El Pucú», ubicada sobre ruta nacional 11, ingreso sur de la ciudad. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar donde se observa que una camioneta se acerca, apaga las luces, engancha el acoplado y luego se va por una calle el barrio San Juan Bautista que raras veces es utilizada debido a la gran oscuridad. Los vecinos fueron quienes llamaron al 911 alertados por el ladrido de los perros.

Según se supo se trata de un acoplado muy costoso, que es utilizado para carga de campo, por ende, los propietarios del lugar ofrecen una recompensa de $20.000 para cualquier persona que brinde datos certeros para recuperarlo.

«Fue a las 3 de la mañana; la persona que enganchó el acoplado se mueve con conocimiento de dónde estaban las cámaras de seguridad. El robo nos perjudicó porque no podemos trabajar como lo veníamos haciendo», contó al Grupo de Medios TVO, Javier, un empleado del lugar.

Y agregó que sospechan que no estaría en la capital sino en el interior por eso pidió a la ciudadanía que «si saben o tienen datos certeros para dar con el acoplado -ya sea acá o en el interior- le daremos una recompensa de $20.000».

«Se trata de un elemento que siempre utilizábamos y estaba en la esquina porque justamente nos encontrábamos trabajando en el local, entonces lo corrimos un poco y esa noche lo dejamos allí», explicó el mismo.

Al ser consultado si se puede reconocer el rodado utilizado para cometer el robo dijo: «no. Claramente sabían que teníamos cámaras de seguridad porque trabajaron con las luces apagadas y se dieron a la fuga por la cuadra siguiente. Sinceramente es un gran daño para todos porque ahora necesitamos llevar mercadería para un cliente importante y no podemos hacerlo».

Para brindar datos

Quienes tengan algún dato deben acercarse a la Comisaría más cercana o bien a la forrajería «El Pucú», sita en avenida Gutnisky 5560.