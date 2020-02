Robaron una motocicleta Honda Tornado de adentro de un domicilio en el barrio Procrear: el damnificado denuncia que la zona «está liberada»

Compartir

Pablo, un vecino del barrio Procrear de esta ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunció que el jueves de la semana pasada, delincuentes ingresaron a su domicilio tras romper la cerradura de un portón corredizo «muy pesado» y se llevaron con total tranquilidad, «tomándose su tiempo», una motocicleta marca Honda Tornado 250. El damnificado señaló que en su desesperación ya recorrió varios barrios de la ciudad buscando información y aseguró que iría hasta la ciudad de Alberdi por si la pasaron hacia el país vecino.

El poblador habita en la manzana 128 donde ya hubo otras víctimas de delitos.

«Entraron a mi casa y me robaron la moto, la verdad que es increíble porque uno por ahí piensa que estando dentro de la casa no van a tener la valentía de hacer lo que hicieron que fue forzar un portón, romper la cerradura y llevarse la moto que es lo que estaban queriendo, habiendo también otra moto y otras cosas de valor, se llevaron eso con una total libertad, es increíble que en ese horario porque ya era de día, eran las 6:30 de la mañana y nadie pudo ver nada, la Policía que siempre hace recorridas en ese momento no estaba porque según nos dijeron fue un cambio de guardia, hasta ahora no creo lo que nos pasó», comenzó diciendo.

«La moto era una Honda Tornado 250, es bastante grande y pesada, tuvieron una tranquilidad y mucho tiempo para tratar de abrir el portón que es corredizo, tiene mucho peso y es ruidoso, se nota que se tomaron su tiempo y la hicieron muy bien, si yo quisiera hacer lo mismo juro que no podría pero ellos con total tranquilidad entraron», señaló.

«Esto fue el jueves alrededor de las 6:30 de la mañana, tengo dos videos que muestran cómo la lleva por un costado arrastrando la moto, pasa por dos manzanas, por el pastizal y se queda en una casa abandonada donde la intenta hacer arrancar, logra su propósito y se va nuevamente con la moto ya en marcha», contó todavía incrédulo de lo que ocurrió.

«No tengo ninguna novedad de la moto, estuve hablando con el Subcomisario Martínez que es el que está a cargo del destacamento Lote 111 que me dijo que están abocados, también hablé con quien está a cargo de los Alacranes y están trabajando en la cuestión. Yo igual por mi parte hago mis recorridas, no sé si llegará a buen fin o no, pero trato de buscar información, recolectar datos y pasarlos a ellos, anduve por la zona de Lote 4, Doña Lola, iba a ir hacia Isla 9, Urbanización España, San Antonio, anduve preguntando, es algo desesperante, pero es lo que puedo hacer yo, no quiero esperar, en teoría la gente con la que hablo me dice que a las motos las esconden unos 3 días, que hay un galpón cerca de El Mangal, todo el mundo lo está sabiendo, pero es raro que no tomen las acciones que deberían tomar», denunció.

Asimismo recordó que «cuando estaba terminando de hacer mi negocio acá ya me intentaron robar pero esa vez la moto de mi señora, me di cuenta, lo perseguí y lo alcanzamos a agarrar al hombre, en sí hoy el barrio es una zona de nadie, está muy liberada, pasa todo el día gente, van de Lote 111 al Urbanización España o 25 de Mayo, San Antonio, es una cosa de todo el tiempo y no soy el único damnificado, esta manzana tiene todavía pocas casas creo que soy el cuarto perjudicado con un robo», lamentó.

«Acá ya no es que roban solo a la noche, es en cualquier momento, ellos están a la expectativa de ver qué pueden llevar, sin ir más lejos una tarde andaban con un carrito robando perros de la zona, por suerte tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vamos comunicando todo, si vemos algún sospechoso, de esa forma tratamos de cubrirnos un poco pero hay veces que es inevitable», contó el poblador.

«En su momento teníamos una seguridad que pagábamos los vecinos, después se terminó sacando porque en teoría la Policía nos había dicho que no estaban en condiciones por un tema de papeles, ellos se propusieron hacerse cargo de la seguridad del barrio, pero es solo por semanas, después merma y ahí aprovechan para robar», aseguró.

«La esperanza de recuperar la moto la tengo, tiene un valor muy alto, la esperanza no la pierdo incluso voy a ir Alberdi para ir a mirar y ver si hay algo, hablé con varios y me dijeron que vaya a fijarme allá, que no me quede porque hay veces que se ha recuperado del otro lado y eso quizás mantenga firme la esperanza que tengo, quizás la logre recuperar», finalizó.