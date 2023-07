Robert Downey Jr. elogió a Cillian Murphy por su papel en «Oppenheimer»: «Hizo el mayor sacrificio que jamás he presenciado en un actor»

“Sabía que iba a ser un trabajo gigantesco cuando Chris [Nolan] le llamó. Pero creo que también tenía la humildad necesaria para sobrevivir interpretando un papel como éste”, dijo el actor en una entrevista para la revista People

Oppenheimer ya ha llegado a los cines y se ha convertido en un éxito rotundo. Esto ya se veía venir desde que se presentaron los primeros adelantos que aseguraban una soberbia dirección por parte de Christopher Nolan y una profunda crítica hacia la vida y obra de Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica.

No obstante, es el actor Cillian Murphy, encargado de interpretar al polémico físico teórico, el que se ha llevado todos los elogios por parte de la crítica y el público, pero sobre todo, por parte del elenco, asegurando que todo lo que el actor tuvo que hacer para brindar la interpretación que ya millones de personas vieron alrededor del mundo, fue meramente alucinante.

Uno de los actores que salió a elogiar los esfuerzos de Cillian fue Robert Downey Jr., quien interpreta a Lewis Strauss. Durante una entrevista con la revista People, el actor que se ganó el corazón de toda una generación por su papel de Tony Stark aseguró que Murphy había hecho el “mayor sacrificio por parte de un actor principal” que había presenciado en toda su carrera.

“Nunca he sido testigo de un mayor sacrificio por parte de un actor principal en mi carrera. Sabía que iba a ser un trabajo gigantesco cuando Chris le llamó. Pero creo que también tenía la humildad necesaria para sobrevivir interpretando un papel como éste”, declaró Downey Jr. a People.

El actor continuó asegurando que Cillian se comprometió tanto con el papel que se aisló del resto del elenco para aprender holandés. Curiosamente, esto fue para una escena de menos de un minuto de duración en la que, precisamente, Oppenheimer brinda una conferencia en holandés asegurando que lo aprendió en tan sólo unas semanas.

“Nos decíamos: ‘Oye, tenemos un fin de semana de tres días. Quizá vayamos a Santa Fe a comprar antigüedades. ¿Qué vas a hacer?’ ‘Oh, tengo que aprender 30.000 palabras en holandés. Pásalo bien’. Pero así son las cosas”.

Sin embargo, los idiomas son sólo la punta del iceberg. Hace unos días, Florence Pugh, quien da vida a la amante de Oppenheimer, Jean Tatlock, aseguró que Cillian se sometió a una dieta estricta en la que sólo comía una almendra al día. El mismo actor confirmó que llevó su cuerpo a límites no muy saludables como un reto personal, algo que no le recomienda a otros actores.

“Es como si estuvieras en un maldito tren que va a toda velocidad. Es bang, bang, bang, bang. Duermes unas horas, te levantas y lo vuelves a hacer. Tenía una energía de locos; superé un umbral en el que no me preocupaba por la comida ni por nada… Pero era bueno porque el personaje era así. Nunca comía (…) Te vuelves un poco competitivo contigo mismo, lo que no es sano. No lo aconsejo”.

Mas recientemente, Florence Pugh aseguró que Cillian era un actor con el que estaba “desesperada por trabajar”.

“Chris tenía en Cillian a uno de los protagonistas más increíbles. Es un actor al que he estado observando durante bastante tiempo y con el que he estado desesperada por trabajar. Habría que estar loco para decir que no. Ha sido realmente una de las mejores experiencias que he tenido”, afirmó.

“Trabajar con él fue enormemente impresionante”, continúa la actriz de 27 años. “Cada día se presenta sabiendo todas las formas, entonaciones e inflexiones posibles para dar vida al personaje. Eso me impresionó muchísimo. Por algo es uno de los grandes”.

Tomando en cuenta todo el sacrificio que Cillian Murphy hizo para darle vida a un Robert Oppenheimer completamente trastornado, todo parece indicar que la Academia ya tiene un favorito para la próxima edición de los premios Oscar.

Relacionado