Robert Lewandowski venció a Messi y a Ronaldo y ganó el The Best a mejor futbolista del mundo

Compartir

Linkedin Print

Robert Lewandowski fue elegido como el mejor futbolista de la temporada en la gala de The Best celebrada este jueves por la FIFA. El goleador se impuso en la votación de la que participaron el público, periodistas, junto con los capitanes y entrenadores de las selecciones de todo el planeta.

En esta mega elección, el delantero del Bayern Múnich fue el más votado luego de una campaña excepcional en la que marcó 55 goles en 47 partidos, 34 de ellos en la Bundesliga, certamen en el que fue el máximo goleador, al igual que en la Champions League, torneo en el que celebró 15 conquistas en 10 partidos.

Lewandowski, de 32 años, cierra con este galardón una temporada espectacular en la que ganó la triple corona con el Bayern Múnich: Copa de Alemania, Bundesliga y Champions. Además levantó la Supercopa de Europa y la de Alemania.

En la terna para el The Best estaba nominado junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino ya había ganado este premio en 2019, mientras que el portugués lo consiguió en 2016 y 2017. En el medio fue el croata Luka Modric el que se lo ganó tras su actuación en el Mundial de Rusia 2018 y con el Real Madrid en la Champions de aquel año.

“Estoy muy feliz y muy orgulloso. Sinceramente debo decir que es un gran día para mí y para mi club. Tengo que dar las gracias porque este premio pertenece también a mis compañeros y a mi entrenador” Hansi Flick, afirmó Lewandowski.

“Es una sensación increíble. Ganar un premio delante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo significa mucho para mí (…) No fue un año fácil, al igual que para todo el mundo, pero ganamos todo lo que podíamos ganar. El principal momento fue la victoria en la final de la Liga de Campeones contra el PSG, ese fue un día especial”, apuntó el goleador.

Alguna vez, Johan Cruyff lo describió como que “no es de técnica excesivamente depurada pero tiene mucha facilidad para el gol y se especializa en eso, ya sea con la cabeza, pecho o pies. Da lo mismo: el fin justifica los medios”. Él dice sentirse “un 9 y medio” tanto por su capacidad de gol como para armar los ataques con sus compañeros.

En su carrera, en 662 partidos de clubes, Lewandowski marcó 443 goles, y en la selección de Polonia, jugó 116 partidos y marcó 63 goles (0.54), es decir que en total tiene 506 festejos en 778 encuentros.

Compartir

Linkedin Print