Roberto Cachanosky: «La dolarización fue un verso de campaña, sabían que era imposible»

Roberto Cachanosky, economista de formación clásica y referencia dentro del pensamiento liberal argentino, asegura que lejos quedaron las ideas liberales que el presidente Javier Milei pregonaba en campaña y que, por el contrario, la política monetaria y cambiaria de la actual gestión son “poco claras ”.

En ese sentido, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires representando al partido Unión Liberal, se refiere a la Secretaría de Finanzas como una suerte de Banco Central de la República Argentina (BCRA) “paralelo”, y descarta que la tasa de interés sea endógena, tal como asegura el organismo dirigido por Santiago Bausili. El economista, recibido en la Universidad Católica Argentina, advierte que el problema que sostienen los bancos hoy es que “quieren tener liquidez y no tantos bonos”.

La discusión sobre la volatilidad en las tasas de interés ubican en segundo plano al proyecto original del Gobierno en términos de regimen monetario: la dolarización. Para Cachanosky, en realidad, nunca existió tal cosa, porque desde un principio “se sabía que no se podía dolarizar”, por lo que concluye que la promesa oficial “fue un verso, solo una ilusión”.

Sin embargo, reconoce que los ojos del mercado están puestos no solo en los resultados electorales de septiembre y octubre, sino también, más cercano en el tiempo, en la semana entrante. Es que, según trascendió, a partir del lunes podrían darse a conocer pruebas contundentes de la vinculación de la Secretaria de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, con el caso de posible corrupción que engloba a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su ex titular, Diego Spagnuolo.

“Esto le pega muy cerca a Karina y a Milei, les pican las balas al lado. Si abren los celulares de inmediato, como se pidió, puede haber bastante tensión en el mercado”, advirtió Cachanosky.

Asimismo, el economista asegura que el Gobierno previamente se ahorró otro episodio que hubiera generado fuerte reacción en los bonos y acciones argentinos: las bajas del ministro de Economía Luis Caputo y el titular del BCRA que, según asegura Cachanosky, presentaron las renuncias luego de que Milei haya decidido unilateralmente disminuir las retenciones al campo a fines de julio, pero el mandatario no se las aceptó.