Roberto García Moritán fue enfático sobre mote de «marido de Pampita»: «Es machista»

El legislador porteño, casado con Carolina Ardohain, estuvo como invitado en LPA y reaccionó de manera inesperada al ser consultado sobre el tema

En más de una oportunidad, han intentado “ofender” a Roberto García Moritán dando a entender que era conocido solo por ser “el marido de Pampita”. Y el actual legislador porteño siempre se encargó de dejar en claro que él estaba orgulloso de haberse casado con Carolina Ardohain, con quien tuvo a su hija Ana y ensambló una familia a la que se suman Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de la pareja de la modelo con Benjamín Vicuña, y Delfina y Santino, de su relación con Milagros Brito.

Lo cierto es que este viernes, el funcionario estuvo como invitado en el living de LPA, donde Florencia Peña lo sometió a sus clásicas preguntas “rapiditas”. Y la actriz no tuvo mejor idea que consultarle si le pondría como título a su autobiografía: “Soy marido y atrevido”. “Soy marido, seguro”, respondió García Moritán. Y esto dio lugar a que la conductora volviera con el tema. “¿Te molesta mucho que te digan ’el marido de Pampita’?”.

En ese momento, el legislador volvió a negar como lo viene haciendo desde que se casó con la modelo. “Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita y estoy muy orgulloso de la familia que armamos”, dijo. Y luego agregó: “¿Sabés qué es lo peor de todo? Que es verdad”. Entonces pidió permiso para ponerse de pie, miró a la cámara y sorprendió a todos con su reacción.

“Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita. Estoy loco de amor por Carolina. Me volvería a casar todos los días. La amo. Y amo la familia que formamos., Amo a Ana, a Santino, a Delfi, a Bauti, a Beni, a Beltrán…¡Uh, qué lío tengo con esta cantidad de nombres! Estoy muy feliz y orgulloso”, repitió para luego volver a su lugar y dar una explicación más profunda.

Y es que, cuando Florencia le remarcó que usaban ese mote para meterle “el dedo en la llaga”, Roberto aseguró: “Se instaló la idea de que me molesta y no me molesta para nada. Ahora, fijate mi interpretación del insulto. Para mí, el insulto manifiesta lo machista que es la persona que lo dice. Porque lo que le joroba o con lo que está tratando de hacerme burla, es con que mi mujer es más conocida, es más espectacular y es más exitosa. Entonces, me lo dicen como ninguneándome, porque yo soy menos que mi mujer. ¿Y cuál es el problema? Ella es grandiosa y la voy a acompañar toda su vida para que sea más grandiosa todavía”.

Hace unos días, García Mortián y Pampita compartieron el festejo del primer aniversario de la hija de ambos. La pequeña cumplió un año el pasado 22 de julio, mientras estaba en Ibiza con su mamá y tres de sus hermanos. Sin embargo, el diputado no había podido estar presente en la celebración que organizaron en un lujoso hotel de la paradisíaca isla y, por eso, ya en la Argentina volvieron a celebrar con una fiesta en la casa de Nordelta, rodeados de amigos y familiares.

En la misma propiedad donde se reunieron luego del bautismo de la bebé en diciembre último, la pareja convocó a sus seres queridos para disfrutar de una divertida tarde, llena de actividades para los más chicos. La larga mesa ubicada frente al lago fue el lugar elegido para almorzar, con una decoración de flores de punta a punta bajo una arboleda natural. Entre los invitados dijeron presente Gabriel Oliveri, Barbie Simons, Barby Franco, Puli Demaria y Julieta Novarro, quienes mostraron en sus respectivas cuentas de Instagram algunos momentos del cumpleaños.

