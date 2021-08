Roberto García Moritán habló de sus deseos de agrandar la familia con Pampita, a una semana de nacer su beba: “Ahora Caro quiere un varón”

Compartir

Linkedin Print

El empresario habló de su feliz presente y reveló que la modelo desea darle un hermanito a Ana.

En medio de la felicidad que viven a una semana de Carolina “Pampita” Ardohain traiga al mundo a Ana, su primera hija con Roberto García Moritán, el empresario habló de la posibilidad de seguir agrandando la familia.

“Ahora Caro quiere un varón. Yo también lo quiero, pero voy a poder pensar mejor si puedo dormir un par de meses”, reveló García Moritán en una nota que dio para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Luego, no escatimó en halagos para su esposa en el momento de dar a luz: “La valentía es exclusiva de Caro. Fue largo el parto, fuimos para el sanatorio y estuvo dispuesta a tener de manera natural durante nueve horas. Tiene una tenacidad y convicción que me genera mucha admiración. Fue bastante impresionante, vi todo el nacimiento; que fantástica la naturaleza, pude ver con mucha definición cómo es un nacimiento y estoy maravillado de amor y por lo sabia que es la naturaleza”.

“Me gustaría dormir un par de meses antes de tomar la decisión de tener otro hijo. Cuando tuve a Santino y Delfina (frutos de su anterior relación con Milagros Brito), era un padre relativamente joven, veremos cómo me encuentro en esta segunda gestión. Esta experiencia la disfrutaré mucho más y cometeré otro tipo de errores, pero con la experiencia de mis otros hijos”.

Por último, el entrevistado habló de la pronta vuelta de Ardohain a sus responsabilidades laborales: “Es increíble la personalidad que tiene. No para nunca, la fuerza, la polenta, las ganas, la convicción. Ya el lunes arranca una vida normal”.

Compartir

Linkedin Print