Roberto García Moritán, preocupado por el futuro de sus restaurantes: “Todas las pymes de la Argentina estamos por cerrar”

Compartir

Linkedin Print

Las imágenes de Roberto García Moritán haciendo el delivery de los restaurantes que gestiona en la Ciudad de Buenos Aires generaron mucha repercusión a mediados de abril. El marido de Carolina Pampita Ardohain, al igual que los socios que trabajan junto a él, pusieron manos a la obra y colaboran en distintas tareas de los locales para poder superar el difícil momento económico en medio de la pandemia y poder pagarles los sueldos a sus empleados.

El propio empresario contó en el ciclo María Laura Santillán Presenta, por CNN Radio AM 950, que se propusieron “pagar a los proveedores y los sueldos” para que sigan funcionando sus restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires, La Mar y Tanta, priorizando el bienestar de sus empleados. Sin embargo, a pesar de la ayuda que reciben del Gobierno Nacional por la pandemia, día tras día se siguen endeudando, por eso exigió “un poco de previsibilidad” sobre el futuro de la economía del país.

“Tengo un grupo de socios espectacular y todos están poniendo el pecho fuerte. Entendemos todos que es un momento muy difícil y si vas en cualquier momento al restaurante, esté abierto o cerrado, vas a encontrar a alguno haciendo algo que te sorprendería un montón. La otra vez había uno de los socios que podría estar en su casa sin trabajar el resto de su vida, pero estaba tratando de dar ánimos a los chicos de la cocina que estaban un poco preocupados”, contó García Moritán.

Según su testimonio, él mismo se está encargando de tareas que antes no hacía: no solo el delivery, sino también atender el teléfono, hablar con los proveedores y organizar las compras. Aunque, de todas formas, aseguró: “Nada alcanza. La situación es muy compleja y vamos a tener que trabajar muchísimo tiempo para reestructurar las deudas que estamos generando. Estamos pagando solamente los sueldos, aún con la ayuda del Gobierno”.

“Se vienen tiempos muy difíciles porque el post pandemia va a ser muy complejo también -aseguró García Moritán-. Vamos a salir todas las pymes muy endeudadas. Estaría bueno que vengan soluciones impositivas y que todos empecemos a entender el mundo que se viene y nos aggiornemos rápido porque va a ser complicado. Va a haber una post pandemia que va a ser con crisis complejas y espero que haya un pacto social y entendamos que vamos a tener que resolverlo entre todos: trabajadores, sindicatos, gobierno y las pymes. Si no nos sentamos todos juntos en una mesa a pensar lo que se viene va a ser más largo de lo que podamos aguantar. Quiero que haya sentido de unidad”.

En ese sentido, realizó un pronóstico desalentador sobre el futuro de la industria, y le realizó un pedido al Gobierno Nacional: “Todos estamos por cerrar, todas las pymes de la Argentina estamos por cerrar. Ya veníamos de años difíciles, ahora estamos por cerrar y hay algo que me parece que estaría bueno que empiece a pasar en este momento: que nos den un poco de previsibilidad sobre lo que se va a venir. Ya entendemos el plan sanitario, y está muy bien, ¿pero cuál es el plan económico? El plan contra el hambre, el plan de rescate, las pymes…”

“Nosotros estamos acumulando deuda, todos los días que abrimos, trabajamos y luchamos por pagar esos sueldos acumulamos deuda. Ahora, ¿cómo va a ser lo que viene? ¿cuánto tiempo vamos a tener que trabajar para poder pagar esa deuda? ¿cuál es el incentivo para seguir abiertos? Porque somos un sector que tiene 500 mil empleados en la Argentina, es un número importante… ¿Cuál es el incentivo para seguir abiertos si voy a estar pagando deuda cuántos años de mi vida?”, se preguntó.