Roberto García Moritán reveló cómo es el acuerdo que tiene con Pampita sobre su relación

El empresario, que está haciendo campaña de cara a las próximas elecciones, fue invitado a un programa y habló de su matrimonio con la modelo.

Buscando ser políticamente correcto, y sin dejar de responder ninguna pregunta, Roberto García Moritán habló del acuerdo de pareja que tiene con su esposa, Carolina Pampita Ardohain, y también definió con una contundente palabra a Benjamín Vicuña. Lo hizo invitado a Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine. Fue en el marco de la campaña que está realizando por estos días de cara a las próximas elecciones en las que se presenta como candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio.

Durante su visita, el empresario gastronómico buscó evadir de manera sutil su opinión sobre el actor chileno que estuvo en pareja durante 10 años con Pampita y con quien tuvo cuatro hijos: Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. “No voy a hablar de él”, fue lo primero que afirmó García Moritán y se limitó “a repetir lo de siempre”, advirtió: “Para mí es un tipazo”. Si bien los hombres no son amigos, mantienen un excelente vínculo por la familia que ensamblaron y por los distintos eventos íntimos a los que suelen asistir justamente por sus hijos. En tanto, hace algunas semanas compartieron un partido de fútbol: según relató Roberto en ese entonces, faltaba un hombre para completar el equipo y el marido de la modelo justo estaba hablando por teléfono con Vicuña y lo invitó. De inmediato, las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

En tanto, García Moritán aprovechó la oportunidad y se refirió al gran vínculo que mantiene con su exesposa, Milagros Brito, con quien tuvo a sus hijos Delfina y Santino: “Yo soy muy amigo de mi exmujer. Hemos pasado Año Nuevo juntos. Lo más importante de nuestras vidas son nuestros hijos, ¿cómo me voy a llevar mal?”. Y en ese marco, definió la familia ensamblada que formó con su actual pareja: “Es una aventura. Las mesas de los domingos son un lío divino”.

Por otro lado, el empresario habló de la relación que mantiene con Pampita, con quien a fin de este mes celebra su segundo año de matrimonio. Fruto de su amor, en julio pasado nació Ana. Ante la pregunta y el debate que se venía dando en el ciclo de Carmen Barbieri, Roberto García Moritán se apresuró al responder: “Me parece que no perdonaría una infidelidad”.

De inmediato, la conductora destacó la seguridad del invitado a la hora de contestar y el empresario aclaró que se trata de un acuerdo que establecieron con su esposa sobre su relación y la forma en que ellos decidieron llevarla: “Tiene que ver con honrar determinados acuerdos que establecimos de entrada. Es un modo nuestro, no hacemos juicio de los demás. Nos gusta vivir así”, explicó el empresario gastronómico.

“Por eso los tiempos, también -continuó-. Para muchos fue difícil de entender. Nosotros sabíamos cuál era el camino, y es respetando determinadas normas básicas. Pero porque es nuestra manera de entender la vida. Es nuestro código de convivencia”, agregó Roberto García Moritán y antes de finalizar la entrevista realizó una romántica declaración de amor sobre su futuro al lado de Carolina Pampita Ardohain: “Me veo muy viejito al lado de ella”.

