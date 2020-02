Roberto Pettinato reapareció con su nueva novia y habló de las denuncias por acoso

Compartir

Durante los últimos años varias ex compañeras de trabajo de Roberto Pettinato lo denunciaron públicamente de acoso sexual. Martina Soto Pose, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias, Ernestina Pais y Karina Mazzocco fueron algunas de las personas figuras del medio que contaron sus lamentables experiencias con el músico y conductor. Él decidió bajar el perfil, alejarse totalmente de la televisión y rehacer su vida en el exterior. Hasta donde se sabe, pasó por la pantalla chica en Paraguay y luego viajó a Nueva York: fue visto tocando el saxo a la gorra en el Central Park.

El fin de semana pasado Pettinato fue a ver junto a su nueva novia Kinky Boots, la obra que protagonizan Martín Bossi y Fer Dente en el Teatro Astral y, sorpresivamente, a la salida respondió algunas preguntas que le hizo el periodista Martín Rojas para Intrusos. El conductor, que suele esquivar a la prensa, dio algunos testimonios sobre las acusaciones que recibió, su futuro en los medios y su relación con sus hijos.

Sobre su nueva pareja se limitó a decir que se llama Lucía y bromeó: “El amor es…That’s all”. Y dijo que no se lo ha visto en el último tiempo porque está “yendo y viniendo”, aunque no especificó a dónde.

Al ser consultado sobre las denuncias públicas por acoso, respondió: “Esos temas pasaron hace dos años y pico. Chicos, cumplí con todas las condenas. Como dije siempre: ya me iba mal desde antes, es verdad. No hablo del tema, ya pasó mucho tiempo”.

El periodista le preguntó si alguna vez pensó en recurrir a la Justicia para “limpiar” su nombre, a lo que él contestó, entre risas: “Mi nombre siempre estuvo medio sucio. Soy como Jack Sparrow: inteligente, sexy y con una reputación media”.

“Pero fueron durísimas algunas acusaciones”, señaló el cronista. Él lo negó: “No, no fueron duras. Para mí no fue así”.

Respecto a su vínculo con la televisión, aseguró no tener ganas de volver al ruedo. “Lo siento, el sueño terminó… No sé, no tengo ganas la verdad. Sinceramente no tengo ganas. En la radio, sí. Me metí en el mundo de las pequeñas cosas. Pero sí, qué sé yo… Estoy haciendo un programa en Red Mosquito Radio que está muy bien”, explicó, sobre su presente laboral.

A raíz de la complicada relación que ha tenido con su hijo Felipe en los últimos tiempos, fue consultado sobre cómo está la situación tanto con él como con sus dos hermanos. “Con Felipe bien, con Homero bien, con Tamara súper bien. ¿Cómo te vas a pelear con tus hijos? Nadie se pelea con los hijos, no existen esas cosas”, aseguró.

“¿Te condenaron en el medio tras las acusaciones por acoso? ¿Sentís que te cerraron las puertas?”, fueron las últimas preguntas del periodista. Mientras seguía caminando de la mano con su nueva pareja, indicó: “No tengo la menor idea. El tema es si vos querés abrir puertas. Yo no los necesito más y ustedes no me necesitan más a mí, ya está”.

Una de las últimas personas en hablar de las lamentables situaciones que vivió con Pettinato fue Ernestina Pais. En el programa Podemos Hablar la periodista contó que todo comenzó cuando él se postuló para conducir CQC en 2009, pero finalmente ella fue elegida para hacer ese trabajo: “Firmé un contrato de tres años con la productora Eyeworks seis meses antes (de comenzar el programa), cuando yo estaba en Mañanas Informales. Por respeto a mis compañeros guardé el secreto pero empezó a circular un off the record: Pettinato se enteró y me empezó a llamar diariamente para ver si efectivamente yo era la conductora porque él se estaba postulando”.

“Por contrato yo no tenía autorización para contarlo, entonces lo derivo a (Diego) Guebel, el socio de (Mario) Pergolini. La cuestión es que cuando sale al aire que yo iba a conducir CQC él salió a decir que yo era la segunda opción porque a él lo habían llamado y había dicho que no. A partir de ese momento dijo millones de veces que yo había hundido CQC, que le había hecho daño… Un tipo que me maltrató continuamente”, aseguró.

Ernestina dijo que “hace tiempo” ya sabía, a raíz de testimonios de otras mujeres, de las actitudes de Pettinato. En ese sentido, recordó lo sucedido en la grabación de un programa de La Biblia y el Calefón, mucho tiempo antes: “Le frené el carro porque él tenía un estilo que… Ni siquiera hace falta que yo lo explique, ya lo contaron millones de mujeres. Y es algo que se repetía, no es que estoy diciendo algo que no le pasó a ninguna otra”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.