Robo a heladería: Olivera agradeció el rápido accionar policial y esclarecimiento del hecho

Tras un rápido despliegue policial y la participación ciudadana, se logró la detención del autor del robo de la heladería ubicado en avenida Gutnisky y Fuerza Aérea de esta ciudad, además secuestraron parte del dinero sustraído y la caja registradora. El sujeto fue notificado de su situación procesal y permanece alojado en celdas de la comisaria, a disposición de la Justicia. Ante esto, el ex concejal Fabián Olivera, dueño de dicha franquicia, valoró el gran trabajo policial por su eficacia y rapidez.

«No tengo problemas en felicitar la actuación de la Policía, porque fue muy rápida», indicó Olivera.

Al referirse a lo ocurrido comentó que «nos enteramos que ingresaron a robar a las nueve de la mañana, cuando vi las cámaras de seguridad. Vinieron un montón de policías. A las 18:30 horas me dijeron que identificaron al delincuente, fueron hasta la casa porque andaba ofreciendo la caja registradora y antes de las 20 ya lo demoraron».

«La actuación fue muy rápida y eficaz, el trabajo que hicieron fue muy satisfactorio por eso los quiero felicitar», reiteró, agregando que «es una zona que no cuenta con mucha presencia policial, entonces creo que a partir de ahora habrá más seguridad».

Consultado si cree que fue un hecho al azar respondió que sí y que «lo que pasa es que es tentador por la misma franquicia; es una zona que a la noche no cuenta con presencia policial, porque a partir de lo que nos pasó a nosotros nos garantizaron presencia de uniformados».

«Felicito y agradezco el trabajo que hicieron no solo por mi sino por los demás vecinos y comercios del lugar», cerró el ex concejal capitalino UCR.

Vale decir que durante todo el procedimiento, efectivos de la Dirección de Policía Científica documentaron fotográficamente los bienes secuestrados; además desde la Policia informaron que continúan con la investigación a fin de proceder al secuestro del faltante del dinero denunciado como sustraído.

