Robo al IASEP: diputados UCR solicitaron interpelar autoridades, pero el oficialismo no los acompañó

Tras el escándalo que involucra el robo de medicamentos oncológicos por al menos unos 20 millones de pesos de la obra social de los estatales, el bloque de diputados de la oposición solicitó en la sesión de ayer interpelar a autoridades pero el bloque oficialista no acompañó el pedido. «El oficialismo votó por la negativa», manifestó la diputada de la UCR, Agostina Vilaggi, al Grupo de Medios TVO.

El pedido de interrelación solicitado era para el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibañez, el Director interventor del IASEP, Claudio Samaniego y a la contadora Pamela Suhr, administradora de la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales.

«Nuevamente el oficialismo votó por la negativa a nuestro pedido de interrelación. Nosotros como legisladores y por Constitución, tenemos la facultad de pedir que se acerquen los ministros o funcionarios del Poder Ejecutivo, a brindar información de las causas que consideramos importantes y que la gente quiere saber, más allá de declaración que se puedan conocer por medios de comunicación o lo que declare el juez o el fiscal que lleva adelante el expediente», explicó la legisladora.

El pedido de interrelación tuvo lugar en la última sesión de diputados del día jueves, que fue presidida por el diputado del PJ, Armando Cabera y que contó con la ausencia de varios diputados opositores. Para los legisladores que realizaron el pedido, los funcionarios citados deben explicar lo sucedido con el robo que ya está en manos de la justicia.

«En ese sentido iba nuestra interrelación, nuestro pedido era de que concurran estas personas para que brinden esa información, que nada tiene que ver con el proceso de investigación que tiene que seguir y continuar», aclaró Vilaggi.

Tras el robo de medicamentos oncológicos por al menos unos 20 millones de pesos, se realizaron varios allanamientos y la justicia ya se encuentra investigando el hecho. Sin embargo, para algunos diputados que trataron de avanzar con este pedido de informe, podría existir el delito de contrabando de medicamentos al Paraguay, por lo que analizan presentar una denuncia en el fuero federal.

En este sentido, Vilaggi sostuvo que «nosotros queremos que la justicia avance, que investigue y que se llegue a fondo de lo que a ocurrió que para mi, esta es mi opinión, no es un hecho aislado, no es el único robo que vaya a existir en esta obra social». «Entendemos que hay un engranaje mucho más profundo donde intervienen personas que residen en la ciudad de Formosa como quienes residen en Clorinda y medicamentos argentinos comprados por la obra social del empleado público, vendiéndose en Paraguay», denunció.

De esta forma, el gravísimo hecho ocurrido en la obra social más grande que tiene la provincia llegó al recinto de los legisladores pero el debate no avanzó por la postura de los diputados oficialistas. «La verdad que la respuesta del diputado (Rodrigo) Vera al pedido nuestro ha sido graciosa, lastimosamente no nos dejaron contestarle porque (Agustin) Samaniego se opuso fervientemente a que no se hablara del tema», afirmaron desde el bloque opositor.

La actitud de los diputados que responden a Insfran fue catalogada como «desesperante» y consideran desde el espacio radical que se debe a que lo que se conoció sólo es «la punta del iceberg».

«Nosotros creemos que la investigación no se circunscribe solamente en funcionarios de IASEP o en funcionarios que están en la UCPIM, entendemos que es mucho más profundo, que no es un hecho aislado, que esto simplemente es la punta de un iceberg y que necesitamos que se investigue a fondo y que los responsables sean juzgados como corresponde», añadió en este sentido Vilaggi.

Y completó: «quieren que pase rápido, mejor si queda acá en el fuero local en vez de abrir la jugada a otras causas de invitación. Solamente queremos saber y que no vuelva a pasar porque los únicos perjudicados son los pacientes oncológicos. No puede ser que ocurran estas cosas en la obra social».

