Robo de mascotas: “Los animales son sujetos de derechos y la Policía debe recepcionar las denuncias”

Es preocupante la gran cantidad de robos de mascotas que se vienen registrando en el último tiempo, donde viralizar la búsqueda a través de las redes sociales o pagar alguna “recompensa” ayudan a que se vuelvan a rencontrar con sus dueños; lo cierto es que, ante este delito, la ciudadanía debe saber que puede efectuar la denuncia para contar con el apoyo policial ya que la Corte Suprema establece que los animales son sujetos con derechos.

Elizabeth González, quien es miembro de la ONG “Justicia por Athenas” y una de las dos argentinas que integra la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente -AIDCA- contó al Grupo de Medios TVO que “hay una inmensa cantidad de robos de perros, ya sea para cruzarlos y lucrar con las crías o para cobrar recompensa. Es la delincuencia en su máxima expresión”.

Seguidamente explicó a la ciudadanía que cuando roban a sus mascotas deben informar y denunciar ante la Policía que tiene la obligación de recepcionarla porque “el animal es un sujeto de derecho en Argentina” y existe un deber de asistir.

“Cuando a una persona se le pierde o le roban su mascota les digo que vaya a realizar la denuncia así yo puedo hacer la búsqueda, generalmente pasa que no les quieren tomar porque no hay pruebas u otra excusa. La Policía tiene la obligación de tomar la denuncia porque el animal es un sujeto de derecho, por lo tanto, están asistidos para que se los libere del maltrato y cuando son robados la otra persona debe recibir una penalidad”, aseveró y agregó que no entiende por qué esperan que uno cite algunas leyes para hacer caso.

De la misma forma añadió que “casi siempre tengo que acudir a las publicaciones en las redes sociales para que la gente comparta y que la búsqueda se haga viral, que llegue a la mayor cantidad de público, eso ayuda para que la Policía actúe y tome con seriedad la búsqueda de un animal. Gracias a Dios hay policías que son bastantes animaleros que se involucran con la búsqueda, pero hay algunos que dicen es un perro nomás. Yo lo tomo con la seriedad de que es una vida y es una parte de la familia. Lo tomo que busco a Athenas, a una hija, agoto todas instancias y no me quedo”.

Expresó González que todos y cada uno de los casos deben ser considerados “urgentes” y “no solamente cuando son de raza” porque “todos son importantes”.

Vale decir que la mujer, tomó la determinación de ayudar activamente a los animales luego de que en agosto del 2018 secuestraran a su perra Athenas -una pitbull de seis años- que tras varios días de búsqueda fue hallada muerta con signos de haber sido utilizada en peleas clandestinas; desde entonces González se abocó a pedir justicia por su mascota y ayudar en la búsqueda de otros perros robados con diferentes fines, también permanentemente denuncia maltratos hacia los “sin voces”.

Desde su activa labor, es una de las rescatistas más solicitadas por los formoseños para denunciar maltratos o realizar rescates, por eso la insistencia de contar fehacientemente con el apoyo de los auxiliares de la Justicia. “Las investigaciones las hago siempre yo con el aporte ciudadano, la Policía sólo va cuando se le da el dato certero, es decir, hago un trabajo investigar ad honorem”, dijo.

“Creo que la Policía en conjunto con Zoonosis de la Municipalidad debe actuar de oficio porque hay lugares en donde las rescatistas no podemos entrar. Por ejemplo yo me manejo sola, no puedo ir a enfrentarme con un violento que sale con machete o hacha a las protectoras”, aseveró.

Por último, indicó que “siento que puedo hacer mucho, pero hay situaciones en donde no puedo, se necesita un poco más de agilidad, sentido común y que la Policía actúe de oficio; la directora del Centro Municipal de Atención Animal ‘San Roque’ también puede hacerlo de oficio y no esperar que se denuncie”.

