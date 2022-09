Robo de medicamentos: piden interpelar a un ministro y al interventor del IASEP

Compartir

El martes se conoció que la obra social de los empleados estatales IASEP, a través de sus directivos, denunció el faltante y presunto robo de medicamentos oncológicos por más de $20 millones. Los medicamentos son adquiridos por la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM) que centraliza las adquisiciones y que depende del ministro de Economía Jorge Ibáñez.

Según se supo el faltante se detectó a mediados de año. La causa está en manos del juez Guillermo Caballero.

En este marco, ayer a la mañana los diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un pedido de interpelación del Ministro de Economía Jorge Ibáñez, del Interventor del IASEP Claudio Samaniego y del responsable de la Unidad encargada de la compra de medicamentos en la provincia.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado Juan Carlos Amarilla comentó que «presentamos un pedido de interpelación a los máximos responsables de esto que sucedió».

«Queremos que los tres funcionarios bajen a la Legislatura para brindar las explicaciones correspondientes, fundamentalmente porque además de las preguntas que nos hacemos todos y que van a ser objeto de un largo interrogatorio por parte de los diputados si accede el bloque de la mayoría presumimos todos que las irregularidades evidentemente existen desde hace mucho tiempo», dijo.

Agregó además que «si esto se denunció de manera tardía, hay una irregularidad que debe ser denunciada porque hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del Titular del IASEP».

Para Amarilla más allá de las responsabilidades políticas habría que evaluar si penalmente hay una responsabilidad, y por ende no descartó -en caso de que no bajen al recito- ir por el camino judicial.

«Es importante comprender que dan pocas explicaciones sobre los fondos y esto es porque esta intervenida hace tres décadas, es decir, esa intervención debe cesar, y tiene que volver a manos de los trabajadores y jubilados que son los dueños de la obra social, con participación del Estado, pero no con un manejo absoluto», continuó diciendo el legislador radical.

«No sabemos a ciencia cierta de qué forma están manejando una inmensa cantidad de recursos, si bien obviamente existe una obligación implícita de informar no lo hacen», cerró.

El robo

Por su gravedad, el caso impactó de lleno en la conducción de la obra social, y si bien en principio hubo una intención de mantener todo en silencio y que nada trascienda, con el correr de los días tuvieron que hacer la denuncia ante la Policía, forzados por el Ministerio de Economía que al enterarse de lo ocurrido pidió explicación y un rápido esclarecimiento de los hechos.

La denuncia fue realizada ante el Departamento Informaciones Policiales de Formosa, Sección Robos y Hurtos.

Se tomaron numerosas declaraciones a empleados y responsables de áreas, a los encargados de recibir los lotes de medicamentos que compra Economía y miraron minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad.

En paralelo, Economía decidió iniciar un sumario interno para determinar las responsabilidades administrativas que les caben a funcionarios de la obra social.

