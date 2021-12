Compartir

Qué vergüenza que ante cada robo de motos la gente salga a criticar a los dueños porque no las aseguran ni les ponen alarmas. ¿Acaso no saben que los delincuentes a la hora de robar son cada vez más ágiles? El problema son los delincuentes, no el candado ni la alarma…

