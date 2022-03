Robo millonario en un lubricentro: se llevaron herramientas, repuestos y neumáticos

Compartir

Por la metodología del robo, sospechan que no fue un hecho azaroso y los delincuentes tuvieron que utilizar un vehículo para trasladar todos los elementos.

Un comercio familiar sobre la avenida Italia de esta ciudad, fue el objetivo de un millonario robo de herramientas, repuestos y más de 70 neumáticos que sospechan tuvieron que ser trasladados en un vehículo. Los delincuentes además se encargaron de cortar los cables de las cámaras de seguridad del lugar, «esto es de una logística con un vehículo importante, con gente capacitada», denunció Ariel Acosta, encargado del Lubricentro, al Grupo de Medios TVO.

«Esta mañana llego y me encuentro con el acceso al portón abierto, nos reventaron los candados; la verdad que estamos muy apenados porque uno le pone tanto sacrificio al emprendimiento familiar que tengo con mi hermano ya que detrás de esto hay una familia y te encontras con que te roban, es una pérdida importante», agregó Ariel.

Los delincuentes actuaron como si hubieran hecho un estudio previo del lugar. El saldo del robo millonario comprende desde computadoras, herramientas de trabajo, neumáticos, gatos, lubricantes, amoladoras, kits de filtros, soldadoras, perforadoras y taladros entre otras cosas. Por la cantidad de elementos, los propietarios sostienen que los delincuentes, o el delincuente, debió utilizar un vehículo de gran porte para trasladarse.

«Esto fue de un movimiento muy importante porque este no es un robo al azar, la mercadería y las cosas que se llevaron no es obra de un chico, de un ‘raterito’ por así decirlo, que te lleva un motor de agua al azar; esto es de una logística con un vehículo importante, con gente capacitada, porque cortaron el internet y cortaron el DVR (cámaras), o sea hay una logística importante y para que pase acá en Formosa es porque se están preparando para todo, para mi es muy raro, no es algo al boleo al pasar y no hay huella de nada» precisó Ariel.

Según las estimaciones realizadas al momento de descubrir el hecho, la cifra de los robado rondaría en el millón de pesos. «Con mi hermano estimamos que la pérdida tiene el valor de por lo menos $1.000.000 porque llevaron lubricantes, kit de filtros, aceites, soldadoras, amoladoras, perforadoras, taladros, muchas herramientas; por lo menos $1.000.000, fácil, tenemos de pérdida», precisó el comerciante.

Si bien es la primera vez que sufren de un robo en el local comercial, el golpe económico es tan grave que los hermanos señalan que «deben empezar de nuevo sin saber por dónde», aunque confían en la investigación policial para recuperar los elementos sustraídos. «Estamos esperanzados en la policía, en que por lo menos podamos recuperar algo de las herramientas. Sabemos que es muy difícil pero tenemos esperanzas», lamentó Ariel.

