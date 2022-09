Rocío Bueno y una transferencia histórica para el fútbol femenino argentino

Compartir

Rocío Bueno, delantera de Racing y la Selección Argentina, fue transferida al Sassuolo de Italia en calidad de préstamo hasta junio de 2023, en un hecho sin antecedentes para el fútbol femenino argentino.

Se trata de la primera operación que le genera ingresos al club dueño de la ficha de una futbolista en el fútbol local: será una cesión por una temporada, con un cargo de 2.000 euros y una opción de compra de 25.000 de la misma moneda por la totalidad de su pase.

«Me da mucho orgullo cumplir el sueño de jugar en el exterior y poder dejarle algo a esta camiseta que tanto me dio», expresó la atacante, que tendrá su primera experiencia en el fútbol extranjero.

El club de Avellaneda publicó un video con un mensaje de despedida de la futbolista. «Gracias a todas y todos los hinchas, que con tanto cariño que me recibieron desde el primer día que pisé el predio Tita Mattiussi hace dos años, me hicieron hincha de Racing», contó.

«Me voy orgullosa por todo lo que crecimos en este tiempo y estoy convencida que Racing va a seguir creciendo. Racing es y será mi casa porque así me lo hicieron sentir», reflexionó a modo de cierre.

Bueno, de 29 años, llegó hace dos años al club de Avellaneda luego de vestir las camisetas de Boca y UAI Urquiza y convirtió la friolera 31 goles en 35 partidos en la Academia, mientras que se erigió como una de las figuras de la Selección en el reciente Torneo de L’Alcúdia, disputado en España, donde la Argentina se quedó con el subcampeonato.

