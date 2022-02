Rocío Figueredo jugará el Sudamericano Sub 17 en Montevideo

Compartir

La Selección Argentina de fútbol femenino Sub 17 tiene la lista futbolistas que tomarán parte del Sudamericano de la categoría en Uruguay, tras largas semanas de entrenamientos y partidos amistosos el entrenador Christian Meloni confirmó el plantel que viajará el próximo domingo a Montevideo en busca de un lugar en el Mundial.

Las mercedinas Nazarena Viola (Racing) y Juana Cángaro (River) finalmente estarán en lo que viene, viviendo seguramente una gran experiencia. La lista la completan Lara Esponda, Camila Duarte, Delfina Lombardi, Fiamma Luján, Brenda Flores, Rocío Figueredo, Martina Krotter y Sofía Domínguez (River).

Milagro Martín (Platense), Valentina Tesio (Gimnasia), Serena Rodríguez (Racing), Kishi Núñez (Argentinos Juniors), Tatiana Sarmiento (Vélez), Valentina Ahumada (All Boys), Guadalupe Donatto (Estudiantes de La Plata), Julieta Martínez (Lanús), Iris Cardozo (Boca) y Paula De La Serna (UAI Urquiza).

Luciana Pérez (Huracán) y Oriana Buscalia (Colón de Chivilcoy) son las elegidas, el dato es que no todas las futbolistas sin de equipos de AFA, Buscalia pertenece a Colón de Chivilcoy y fue una de las últimas convocadas. Para lo que vendrá el sistema de juego tendrá una fase preliminar de grupos y otra final.

Las cuatro selecciones clasificadas en los primeros lugares de cada grupo accederán a la última instancia, donde jugarán todas contra todas. De allí habrá tres equipos clasificados al Mundial de la India durante octubre

Grupo A: Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

Grupo B: Brasil, Venezuela, Paraguay, Argentina y Bolivia.

Fixture Grupo B

Fecha 1

2 de marzo – 18.30 Brasil – Argentina, en el estadio Charrúa.

Fecha 2

4 de marzo – 16.00 Argentina – Venezuela, en el estadio Charrúa.

Fecha 3

6 de marzo – 18.00 Argentina – Bolivia, en el estadio Charrúa.

Fecha 4

8 de marzo – Argentina libre

Fecha 5

10 de marzo – 16.00 Paraguay – Argentina, en el estadio Charrúa.

Fase final

Fecha 1

13 de marzo 1 B – 2 A y 1 A – 2 B.

Fecha 2

16 de marzo 2 B – 1 B y 2 A – 1 A.

Fecha 3

19 de marzo 2 B – 2 A y 1 A.

