Rocío Marengo rompió el silencio sobre su relación con Eduardo Fort: «Estamos en crisis»

Son días difíciles para Rocío Marengo. Es que, según deslizó en las últimas horas, su relación con Eduardo Fort no atraviesa por el mejor momento. Apenas días atrás, todo parecía encaminado: incluso trascendió que iba a pasar por el altar. Sin embargo, y si bien desde hace ya algún tiempo que ella decidió resguardar su vida privada, en un juego de preguntas y respuestas que hizo con sus seguidores de Instagram, dejó en claro que está lejos de dar ese paso.

“Deseo que tengas un amor que te valore y acompañe en todo, que seas su prioridad”, le escribió un internauta. Y ella, le contestó: “¡Gracias! ¡Sí, yo también lo deseo! Confío en los planes y tiempos de Dios”. Entonces, otro usuario fue más directo y le consultó: “¿Te vas a casar?”. “¡Por ahora no! ¡Ni cerca! Antes era un sueño, pero mi ultima relación me sacó las ganas de todo”, respondió de forma contundente.

Entonces, Teleshow se contactó con Marengo para confirmar si era cierta su separación. “Crisis por el momento, no sé qué pasará”, admitió la exparticipante de La Academia. Y, fiel a su estilo y pese al mal momento, le puso un poco de humor: “¡Estoy como el país! Veremos”, lanzó haciendo referencia a la escalada del dólar luego de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

A fines de mayo, la mediática había revelado que el tratamiento que estaba realizando para convertirse en madre no prosperó. Ella tenía la ilusión de tener un hijo, y pese a que Fort no iba a ser parte de ese proyecto, Rocío había asegurado que él la acompañaría en su decisión. Pero lamentablemente sus planes se frustraron. “Ay, no sé cómo contarles. Cómo decirlo. Qué palabras usar”, había comenzado expresando en sus stories. Y continuó: “Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino”.

“Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi Doc y todo su equipo… Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más”, siguió.

En tanto, agregó, profundamente conmovida: “Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo… ¡No hay que bajar lo brazos!”. Por último, concluyó: “Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”.

Desde hace casi una década Marengo estaba en pareja con el hermano de Ricardo. Sin embargo, se los pudo ver muy pocas veces juntos. De hecho, esa fue quizás la razón principal por la que el año pasado hizo un duro descargo en la pista de ShowMatch.”Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”, había enfatizado la actriz, sorprendiendo al jurado, a Marcelo Tinelli y a sus compañeros de certamen. Sin embargo, luego ambos pudieron recomponer la relación, pero hoy la vida los encuentra nuevamente por caminos distintos ¿Será el final definitivo? Solo el tiempo lo dirá.

