Rocío Marengo se quejó de los “excesos” de su compañero en la coreografía

La participante de La Academia aseguró que Nacho Pérez Cortés había realizado un movimiento que no estaba marcado durante la performance.

En la última gala de La Academia, ShowMatch se presentó en la pista Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés para bailar al ritmo de Daddy Yankee, Wisin y Yandel. Al finalizar la performance, la participante se quejó porque su partenaire había realizado movimientos que no estaban pautados en la coreografía.

“Qué perreo que mandaste ahí”, le dijo Marcelo Tinelli. La mediática se tapó la cara y le dijo a su compañero: “¡Qué apoyada, Nacho! Disculpas. No estaba marcado tan profundo, se fue como muy adentro. Perdón, pero te fuiste de la coreografía. Se resbaló con la rodilla y se fue para adelante, se me vino”.

El conductor se moría de risa por la reacción de la participante, pero ella seguía preocupada y volvió a pedir disculpas, incluso hasta se refirió a su pareja, Eduardo Fort: “Perdón por el disgusto de tener que verlo en vivo… Edu, menos mal que no viniste”. En el estudio de LaFlia también se encontraba Melisa, la pareja de Nacho. “Estamos trabajando, mi amor”, se justificó el bailarín.

Tras este episodio, Ángel De Brito le puso un 7 y aseguró: “Me gusta mucho cómo está trabajando Rocío. Lo vi muy vintage, pero en el buen sentido. Fueron a lo clásico del reggaetón”. Por falta de tiempo, Pampita, Jimena y Piquín no llegaron a dar su devolución, por lo que el puntaje se completará el próximo lunes, cuando continúe la ronda de baile en La Academia.

Por otra parte, durante la emisión del viernes se vivió un momento muy especial cuando Marcelo Tinelli se conmovió con la lucha como emprendedor del papá de Flor Vigna. “Ahí está mi viejo, que es otro guerrero”, señaló la participante. “Te traje un árbol para que plantes”, dijo el señor Vigna que estaba junto a su hermano y cargaba un pino en sus brazos. “Es un hijo de… Tiene un emprendimiento y quiere hacer un chivo, ¿entendés?”, apuntó entonces Flor, sobre su padre, entusiasmado con dar a conocer su emprendimiento, Huertas Ciudad.

Luego de que diera detalles del emprendimiento y aprovechara para promocionar la cuenta de Instagram, el conductor se puso serio y habló de la importancia de generar proyectos para salir adelante: “Más allá de que esté ahí, me encanta tu viejo. Porque lo veo un tipo súper humilde. Me encanta cuando los laburantes que la vienen remando, un día se le puede dar. Yo no sé si se te va a dar con esto, pero que nosotros podamos colaborar a que se te pueda dar un emprendimiento bien, la verdad que nos haría muy felices. Se te ve un tipo de bien y un luchador. Un luchador de la vida. Y eso es lindo, es lindo poder ayudar a las personas que más allá que no le estén saliendo las cosas bien, y que la zinguería le vaya para el traste, o que los camiones le vaya para el traste, o que no anden los melones, las sandías o los tomates, le da para adelante. Y me encanta”.

