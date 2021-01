Rocío Oliva en la mira: medio millón de dólares en transferencias y extensiones de tarjetas que habría usado tras la muerte de Diego Maradona

Compartir

El conflicto en torno a la herencia del “Diez” suma un nuevo capítulo. La acusación del abogado Mario Baudry y la defensa de la futbolista.

La batalla por la herencia de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo durante este martes y la que estuvo en el ojo de la tormenta fue Rocío Oliva, quien fuera pareja del futbolista durante seis años. La joven venía de cruzarse duramente con Dalma Maradona, hija mayor del astro y Claudia Villafañe. Pero, esta vez, fue señalada por el abogado Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y patrocinante de Dieguito Fernando.

Todo comenzó temprano, cuando el letrado se refirió al estudio de las pericias caligráficas sobre la firma de Maradona para poder establecer una posible falsificación de su último médico, Leopoldo Luque. Pero luego el tema giró en otro sentido y adquirió ribetes económicos vinculados con la herencia. Según las pruebas que presentó Baudry, Oliva y su familia recibieron donaciones en efectivo por más de medio millón de dólares, desglosados en dos transferencias de USD 150.000, una de USD 62.000 y una en moneda argentina por el valor de $1.742.400. Además, se registra una transferencia de USD 130.000 a nombre de Mabel Islas, madre de Rocío.

Pero lo que indignó a esta parte del entorno del astro es que detectaron que Oliva habría usado una extensión de una tarjeta de crédito a nombre de Diego después de la muerte del futbolista. El dato lo dio a conocer Maite Peñonori, notera de Los ángeles de la mañana (El Trece), luego de hablar con el abogado.

“Recién lo confirmaba el doctor Baudry. Hay una extensión de una tarjeta de crédito que tenía Rocío en su poder, y lo que descubrieron ahora es que hubo gastos hasta los días posteriores de la muerte de Maradona. Eran gastos muy altos por parte de Rocío”, señaló la periodista, que agregó otro motivo de furia: “Están enojados porque la mamá de Rocío sigue andando en una camioneta de alta gama. Entiendo que debe tener los papeles o algún tipo de cédula”, conjeturó.

Desde el piso, el conductor Ángel de Brito preguntó si había información sobre el tipo de gastos que habría realizado: “No, pero me dicen que fueron altísimos, excedieron los gastos, y la dieron de baja”, respondió Maite. “Sospechan que aprovechó y gastó hasta que pudo”, interpretó el conductor, y la movilera le dio la razón.

Como viene ocurriendo desde que se sumó a Polémica en el bar (América TV) Oliva utiliza la mesa de café más famosa de la televisión para realizar su descargo. Al principio se tomó el tema con humor y bromeó con invitar a todo el elenco que ella pagaba. Pero luego se puso seria y dio su versión de los hechos.

“¿Usaste las tarjetas de Diego?”, preguntó directamente el conductor Horacio Cabak en el ciclo producido por Gustavo Sofovich. Y la futbolista explicó: “En seis, siete años de relación, tuve muchísimas, en Dubái, en Argentina, todas esas tarjetas quedaron. Lo que es mentira es que las usé post su fallecimiento. Eso es un no rotundo”.

A continuación, Oliva brindó una teoría de lo que pudo haber ocurrido con las tarjetas y que motivó el enojo de Ojeda y Baudry: “Viste que en las tarjetas tenés bastantes débitos automáticos, habrá quedado uno. Pero como ya empieza 2021, se corta ahí. No es que salí a tarjetear”, afirmó.

“¿Alguien más de tu familia tenía extensiones de la tarjeta?”, preguntó entonces Cabak. Y Oliva lo negó, respondiendo en tercera persona: “Solo Rocío. Después, Diego le habrá hecho extensiones a la gente que él quería”. Finalmente, el conductor quiso saber quién se hacía cargo del pago. Y su compañera, nuevamente, fue tajante. “La tarjeta de Diego es la extensión a mí… ¿Cómo la voy a pagar yo?”, cerró.

