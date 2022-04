Rocío Oliva estaría saliendo con Gabriel Pellegrino, el presidente de Gimnasia

Compartir

Desde el minuto en el que Rocío Oliva se cruzó con Diego Maradona en el Hotel Hermitage de Mar del Plata en el verano de 2011, su vida cambió para siempre. La joven había viajado a la ciudad balnearia con una amiga para asistir a un partido de verano, el jugador la vio y quedó flechado. Desde entonces, historia conocida, viajes por el mundo, flashes, idas y vueltas, y cada paso que da la ex jugadora de River es noticia. Ya sea porque cerró un contrato para participar en algún programa de televisión, por una disputa mediática con la familia Maradona, por un evento deportivo o por rumores de romances. Y este último ítem es el que la pone en el centro de la escena una vez más.

La deportista, que pasó seis años junto al astro mundial y fue su última pareja estable antes de su fallecimiento -el 25 de noviembre de 2020-, regresó hoy al país tras pasar unas vacaciones en Punta Cana. Allí, aseguran, fue vista junto a Gabriel Pellegrino, el actual presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Justamente, el último club en el que el Diez trabajó co­mo entrenador. Y con quien además, tenían un vínculo de amistad y complicidad.

El sitio dominicano Listín Diario aseguró que tanto Rocío como Pellegrino llegaron juntos a Punta Cana el lunes 4 de abril por un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Según fuentes del hotel, ambos se hospedaron en el mismo cuarto de un lujoso 5 estrellas, consi­derado entre los más atracti­vos y confortables del litoral, que permite permanecer en áreas exclusivas, sin acceso al público. Y que además, ofrece discreción asegurada: como política de privacidad, la presencia de los huéspedes no es confirmada por la re­cepción, ni el personal inter­no del complejo hotelero. Según el portal, la estadía se prolongo hasta el domingo.

En diálogo con Teleshow, Roció afirmó que estuvo de turista por esas playas paradisíacas pero negó el romance con el empresario: “Viajé a Punta Cana porque tengo una amiga que se fue a vivir hace tres años y le prometí que iba a ir por su cumpleaños. Y entre los miles de argentinos que encontré de vacaciones, también estaba Pellegrino, el cual conozco y vi en otras oportunidades en diferentes eventos de fútbol”.

Sin embargo, y aunque desmintió el rumor, Oliva le dejó la puerta abierta al amor. “De todas maneras soy soltera, tengo 31 años y derecho a enamorarme de quien sea”, afirmó y lanzó en un mix de humorada y deseo: “espero que no pasen muchos años más”.

Si bien se conocieron gracias a Diego, Oliva y Pellegrino también tuvieron una relación laboral por aquellos años. Cuando Pelusa desembarcó en Gimnasia en 2019, lo hizo junto a Rocío, aunque ya estaban separados oficialmente. La joven también tuvo su oportunidad en el club platense: al principio se decía que se incorporaría como jugadora, pero se sumó al equipo como manager del futbol femenino. Puesto que dejó algunos meses después. “Renuncié al cargo con contrato por un año más, sin aceptar más sueldo. Me fui muy bien de Gimnasia”, aclara a este medio.

Por su parte, Gabriel Pellegrino es separado, tiene dos hijos y es empresario de la industria farmacéutica. Hincha fanático del Lobo, este es su segundo mandato en el club.

