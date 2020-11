Rocío Oliva quebró en llanto al hablar de la salud de Maradona en el día de su cumpleaños

Compartir

Famosos, colegas, presidentes, deportistas de todos los rubros y una lista interminable de fanáticos de todas partes del mundo se volcaron a las redes sociales para hacerle llegar su saludo de cumpleaños a Diego Maradona, quien este 30 de octubre celebró sus 60 años. Y si bien para muchos fue un momento de pura felicidad, Rocío Oliva no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su expareja.

Indagada en Polémica en el bar por las interminables muestras de cariño hacia el Diez, Rocío expresó: “Sí, lo vi. A ver… la gente lo ama en el mundo y los jugadores de fútbol, eso no me sorprende nada”, comenzó diciendo.

Luego, la panelista hizo una pausa intentando contener las lágrimas, pero la emoción la invadió por completo: “El único deseo que tengo es que esté bien, hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco y me da tristeza”.

“Mirá lo que voy a decir, pero prefiero al Diego del año pasado. Que se arme un quilombo en el cumpleaños y ver a ese Diego que canta, que baila, que canta, que tiene color en la cara y que está más gordito. Yo prefiero a ese Diego toda la vida”, agregó, muy conmovida.

Fue entonces que, tras ver las imágenes de Maradona junto a ella en distintas etapas del noviazgo, reconoció: “Yo lo quiero ver así. No conmigo o con nadie, o sea que él esté así. Ese Diego que viaja, que va a Londres, que está en un barco, que sonríe. Pero bueno, también entiendo que cada uno está como quiere”.

“¿Vos decís que él está como quiere?”, intervino Mariano Iúdica, que prefirió no mostrar las imágenes de Diego en el homenaje que le hicieron en el día de su cumpleaños en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima La Plata (donde fue recibido por Claudio Tapia y Marcelo Tinelli) por “no verlo bien”. Y Oliva cerró, a flor de piel: “Es un tema muy largo. Yo lo que te puedo decir es que puede estar mejor. Es una persona muy fuerte”.

