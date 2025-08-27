Rocky de Astro llega a Argentina para su primer show como solista

Rocky visitará por primera vez Buenos Aires el martes 9 de septiembre. La presentación tendrá lugar en el Teatro Flores, en un formato íntimo y con capacidad limitada, lo que promete una experiencia cercana y única para sus fans.

Rocky debutó en 2016 como rapero principal, bailarín y vocalista de ASTRO bajo la agencia Fantagio. Con el grupo, lanzó múltiples álbumes y sencillos que se posicionaron en rankings de Corea y del extranjero. Su versatilidad artística lo llevó a participar en la composición y producción de canciones, destacando por su estilo enérgico y una técnica de baile precisa que se convirtió en su sello personal.

En 2023, anunció su salida del grupo para iniciar un camino independiente. Desde entonces, ha lanzado música que refleja una identidad más personal y madura, explorando géneros que van desde el R&B hasta el pop contemporáneo.

Una cita esperada por

fans latinoamericanos

La llegada de Rocky en Argentina ha generado expectativa en toda la región. El formato de pie (stand up) y el aforo limitado permitirán un contacto directo con el público.

La venta de entradas comenzó el 9 de agosto a través de Passline, y se recomienda comprarlas con anticipación debido a la alta demanda.

Detalles del show

Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025

Lugar: Teatro Flores, Buenos Aires

Entradas: Desde el 9 de agosto en Passline

Modalidad: Stand up

Capacidad: Limitada

Su visita a Buenos Aires se suma a la lista de artistas surcoreanos que han comenzado a incluir Latinoamérica en sus giras, fortaleciendo el vínculo entre la escena del K-pop y el público de la región.